Politika

DA LI JE MOGUĆE UTICATI NA IZBORE, A DA NE UKRADETE NIJEDAN GLAS? Aleksandar Jerković grafikonom o društvenim mrežama objasnio sve (VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2026. u 19:22

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ALEKSANDAR Jerković objasnio je grafikonom kako su nalozi Aleksandra Vučića na društvenim mrežama dobili svoju originalnu i realnu vidljivost tek nakon izbora.

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ УТИЦАТИ НА ИЗБОРЕ, А ДА НЕ УКРАДЕТЕ НИЈЕДАН ГЛАС? Александар Јерковић графиконом о друштвеним мрежама објаснио све (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Evronews

 - Da li je moguće uticati na izbore u Srbiji, a da ne ukradete nijedan glas? - započeo je Jerković, a u nastavku snimka objasnio kako su to nalozi Aleksandra Vučića bili mnogo manje vidljivi publici, nego nalozi Studentske liste.

@aleksandar.jerkovic #izbori2026 #srbija #tiktok #meta #algoritam @Studenti @CRTA @Ja sam Aleksandar @Ana Brnabic @studenti_pobedjuju ♬ original sound - Aleksandar Jerković

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