DA LI JE MOGUĆE UTICATI NA IZBORE, A DA NE UKRADETE NIJEDAN GLAS? Aleksandar Jerković grafikonom o društvenim mrežama objasnio sve (VIDEO)
ALEKSANDAR Jerković objasnio je grafikonom kako su nalozi Aleksandra Vučića na društvenim mrežama dobili svoju originalnu i realnu vidljivost tek nakon izbora.
- Da li je moguće uticati na izbore u Srbiji, a da ne ukradete nijedan glas? - započeo je Jerković, a u nastavku snimka objasnio kako su to nalozi Aleksandra Vučića bili mnogo manje vidljivi publici, nego nalozi Studentske liste.
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