Politika

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA: Netačne tvrdnje Nemanje Šarovića, poslujemo stabilno

Novosti online

05. 11. 2026. u 18:37

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BANKA Poštanska štedionica odbacila je večeras kao neistinite, neosnovane i krajnje neodgovorne tvrdnje Nemanje Šarovića da je banka "kaput" i da će da "ode", navodeći da je objavljivanje ovakvih poruka, bez i jednog priloženog dokaza, nedopustivo uznemiravanje klijenata i narušavanje ugleda te institucije, kao i da banka posluje stabilno.

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: Нетачне тврдње Немање Шаровића, послујемо стабилно

Facebook/ Banka Poštanska štedionica

- Sloboda reči je imperativ demokratskog društva. Ona nosi i odgovornost za javno izgovorenu i napisanu reč, posebno kada takve poruke mogu izazvati strah građana za njihovu štednju, penzije i zarade. Formulacija 'kako čujem' nikoga ne oslobađa te odgovornosti. Činjenice su proverljive: Banka Poštanska štedionica posluje, organizuje isplatu penzija korisnicima Alta banke i danas, 5. novembra, potpisala je ugovor sa Agencijom za osiguranje depozita o isplati osiguranih depozita deponentima te banke - saopštila je BPŠ.

Kako kažu, o saradnji sa Narodnom bankom Srbije i sprovođenju naloženih mera javnost je već obaveštena.

- Zahtevamo od Nemanje Šarovića da povuče neistinitu tvrdnju i javno se izvini klijentima i zaposlenima Banke, koje ovakvim objavama neopravdano uznemirava. Javnost ima pravo da od svakog ko iznosi ovako ozbiljne tvrdnje zahteva dokaze i odgovornost. Banka zadržava pravo da svim raspoloživim zakonskim sredstvima zaštiti svoj ugled i interese svojih klijenata i zaposlenih - dodaje se u saopštenju.

Banka poziva građane da informacije o poslovanju banke proveravaju preko njenih zvaničnih kanala i kod nadležnih institucija.

- Poverenje građana obavezuje Banku na odgovorno postupanje svakog dana. Ista odgovornost za činjenice mora da važi i za one koji o njoj javno govorenavode iz banke.

Nemanje Šarović napisao je na Instagramu "Kako čujem, ode i Poštanska štedionica".

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