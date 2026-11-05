"ŠTA RADI IZRAEL..." Zabrinjavajuće izjave Šoškića o Bliskom istoku

KANDIDAT SL Dejan Šoškić je u svom najnovijem nastupu otvoreno udario na Izrael komentarišući poteze te zemlje, Gaze, Libana i Sirije....

R.Z./ATAImages

Iako građani žele mir i stabilnost, lideri nove vlasti na čelu sa Šoškićem već šalju opasne poruke kojima svađaju Srbiju sa najvećim silama sveta.

- Svakako da nije korektno ohrabrivati bilo čiju, bilo gde, agresiju, posebno ne prema susednim državama. Ali mi vidimo agresiju koju je učinjena prema jednoj od najstarijih svetskih civilizacija, to je Persija, odnosno Iran, gde nema govora o bilo kakvim sankcijama. Vidimo šta se dešava na Bliskom Istoku, šta radi Izrael prema teritorijama koje nisu u njegovom sastavu, kao što je Gaza. Tu se dešavaju stvari koje su definitivno, a da ne govorimo o tome ulasku u susedne zemlje, kao Liban, Sirija i tome slično - izjavio je Šoškić.

Umesto brige o građanima, ekonomiji i miru, postoji opasnost da Srbiju nova vlast posvađa sa bitnim zemljama i uvuku je u geopolitičke sukobe.