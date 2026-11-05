Navaro presekao: Zvezda bez Motlija protiv Olimpijakosa

Košarkaš Crvene zvezde Džonatan Motli nije otputovao sa ekipom u Atinu na utakmicu protiv Olimpijakosa, koja je na programu u petak od 20.15 časova.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Trener crveno-belih Ibon Navaro odlučio je da za duel sa grčkim velikanom računa na Kristijana Koloka i Ebuku Izundua, dok je Motli ostao u Beogradu, prenosi "Meridijan sport".

Razlog za izostanak Motlija je potreba da dodatno radi na fizičkoj spremi kako bi što spremniji dočekao naredne izazove i izborio se za povratak u tim.

S druge strane, Koloko i Izundu otputovali su sa ekipom u glavni grad Grčke. Iako je kamerunski centar Koloko morao da prođe nešto složeniju proceduru za ulazak u Evropsku uniju, klupska administracija uspela je da na vreme završi sve neophodne formalnosti.

Tako je Koloko dobio zeleno svetlo za put u Atinu, pa će Navaro na gostovanju Olimpijakosu moći da računa na njega i Izundua.

Za to vreme, Motli će ostati u Beogradu i nastaviti da radi na fizičkoj pripremi, kako bi što spremniji dočekao priliku da se ponovo nađe u sastavu crveno-belih.

Susret između Olimpijakosa i Crvene zvezde igra se u petak od 20.15 časova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.