Navaro presekao: Zvezda bez Motlija protiv Olimpijakosa
Košarkaš Crvene zvezde Džonatan Motli nije otputovao sa ekipom u Atinu na utakmicu protiv Olimpijakosa, koja je na programu u petak od 20.15 časova.
Trener crveno-belih Ibon Navaro odlučio je da za duel sa grčkim velikanom računa na Kristijana Koloka i Ebuku Izundua, dok je Motli ostao u Beogradu, prenosi "Meridijan sport".
Razlog za izostanak Motlija je potreba da dodatno radi na fizičkoj spremi kako bi što spremniji dočekao naredne izazove i izborio se za povratak u tim.
S druge strane, Koloko i Izundu otputovali su sa ekipom u glavni grad Grčke. Iako je kamerunski centar Koloko morao da prođe nešto složeniju proceduru za ulazak u Evropsku uniju, klupska administracija uspela je da na vreme završi sve neophodne formalnosti.
Tako je Koloko dobio zeleno svetlo za put u Atinu, pa će Navaro na gostovanju Olimpijakosu moći da računa na njega i Izundua.
Za to vreme, Motli će ostati u Beogradu i nastaviti da radi na fizičkoj pripremi, kako bi što spremniji dočekao priliku da se ponovo nađe u sastavu crveno-belih.
Susret između Olimpijakosa i Crvene zvezde igra se u petak od 20.15 časova.
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