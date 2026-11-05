Infantino dobija ozbiljnog rivala: Poznato ime kreće u borbu za vrh FIFA
Đani Infantino mogao bi prvi put posle dužeg vremena da dobije ozbiljnog protivkandidata u borbi za predsedničku fotelju Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
Japanac Kozo Tašima, dugogodišnji funkcioner svetske kuće fudbala, namerava da se kandiduje na izborima zakazanim za 18. mart naredne godine u Rabatu.
Prema pisanju japanskog lista "Asahi", Tašima je svoje planove predstavio rukovodstvu Fudbalskog saveza Japana, čiji su članovi upravnog odbora jednoglasno podržali njegovu kandidaturu.
Njegov ulazak u predsedničku trku dolazi u trenutku kada se Infantino suočava sa kritikama zbog ideje da deo budućih prihoda od svetskih prvenstava prepusti privatnim investitorima. Taj plan, predstavljen u julu, izazvao je nezadovoljstvo u delu fudbalske javnosti, a Tašima bi mogao da postane prvi ozbiljan izazivač aktuelnog predsednika posle tog poteza.
Japanac nije novo lice u fudbalskoj politici. Nekadašnji reprezentativac svoje zemlje i bivši predsednik nacionalnog saveza, u strukturama FIFA nalazi se još od 2015. godine, kada je svetskim fudbalom upravljao Sep Blater.
Ipak, podrška iz domovine nije dovoljna za zvaničnu kandidaturu. Tašima će morati da obezbedi potpise najmanje pet od ukupno 211 nacionalnih saveza koji čine FIFA.
Ukoliko u tome uspe, izbori u Maroku mogli bi da donesu zanimljiv obračun dvojice iskusnih fudbalskih funkcionera, ali i otvore pitanje budućeg upravljanja ogromnim prihodima svetskog fudbala.
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