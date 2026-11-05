Svet

PUTIN UPOZORAVA: Strane službe koriste najsavremeniju tehnologiju za prikrivanje kriminala

V.N.

05. 11. 2026. u 20:30

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STRANE obaveštajne službe koriste najsavremeniju tehnologiju za prikrivanje kriminalnih aktivnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, dodajući da je zbog toga važno unaprediti rad Federalne službe za finansijski nadzor, Rosfinmonitoring.

ПУТИН УПОЗОРАВА: Стране службе користе најсавременију технологију за прикривање криминала

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

 - Geografija i drugi elementi finansijskih rizika se danas nesumnjivo menjaju. Pretnje često dolaze izvan granica Rusije. Međunarodne kriminalne grupe, kao i strane obaveštajne službe, koriste najsavremenije tehnologije, uključujući kriptovalute i druge platne instrumente, kako bi prikrile kriminalne i sumnjive transakcije - naveo je Putin na svečanosti povodom obeležavanja 25. godišnjice rada Rosfinmonitoringa.

Prema njegovim rečima, ove grupe i službe sve češće pokušavaju da u svoje šeme uvuku maloletnike i mlade ljude, prenela je agencija Interfaks. Ruski predsednik je naglasio da je, s tim u vezi, važno unaprediti rad Rosfinmonitoringa i, pre svega, nastaviti tehnološku modernizaciju ove službe, kako bi moglo pravovremeno i efikasno da se odgovori na nove pretnje.

Putin je ukazao na to da je zadatak Rosfinmonitoringa da “prepozna stvari na distanci, pre nego što one prouzrokuju stvarnu štetu”, a što zahteva efikasnu upotrebu alata finansijske obaveštajne delatnosti, kao i aktivniju primenu naprednih analitičkih modela i tehnologija veštačke inteligencije, prenela je ruska agencija.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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