Košarka

Nikola Jokić dibidus zbunio ceo svet! Da li je ovo razlog što Srbin i Denver ne liče na sebe?

М.П.

04. 11. 2026. u 07:12 >> 08:23

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Početak nove NBA sezone doneo je ozbiljan alarm u Koloradu i upalio sve crvene lampice preko okeana!

Никола Јокић дибидус збунио цео свет! Да ли је ово разлог што Србин и Денвер не личе на себе?

Foto: Arthur Dong / Xinhua News / Profimedia

Denver Nagetsi ne liče na sebe na startu ove takmičarske godine, a bledi rezultati na domaćem terenu i neočekivan poraz od Portland Trejlblejzersa (118:110) ogolili su problem koji najviše plaši američku javnost – Nikola Jokić je daleko od svoje prepoznatljive, dominantne forme.

Nagetsi trenutno imaju polovičan i prilično skroman skor 3-3, a posebno brine podatak da su u svojoj „Bol areni“ već položili oružje na dve od tri odigrane utakmice, što je za tim sa šampionskim ambicijama nedopustivo.

Iako statistika na papiru protiv Bleizersa deluje sasvim korektno – 26 poena, devet skokova i osam asistencija za 36 minuta na parketu – đavo leži u detaljima koji ozbiljno brinu košarkaške stručnjake. Jokić je pred start četvrte četvrtine bio na korak od svog 201. tripl-dabla u karijeri, a onda je usledio neshvatljiv pad: u završnih 12 minuta utakmice ostao je bez ikakvog učinka u skokovima i dodavanjima, dok je iz igre šutirao prilično nervoznih 10/22.

Ono što dodatno pojačava paniku jesu promašaji sa pozicija iz kojih je Somborac godinama bio hirurški precizan, uključujući zicere u reketu i šuteve sa poludistance.
Američki mediji i analitičari ne kriju zabrinutost i otvoreno pišu da zvanično najbolji košarkaš današnjice izgleda neprepoznatljivo.

Foto AP

Portal „Nugglove“ slikovito opisuje Jokićeva izdanja rečima da izgleda „kao da mu je neko sipao kriptonit u jutarnju kafu“, upozoravajući da bi Nagetsi mogli da se nađu u bezizlaznom problemu ukoliko Srbin ne uspe da se vrati na nivo igara iz perioda pre prošlogodišnje povrede kolena.

Pored vidnog pada u procentima – gde za tri poena šutira tek mizernih 22,6%, a za dva poena skromnih 57,1% – u fokusu je i njegovo fizičko stanje. Javnost posebno uznemirava činjenica da Nikola ponovo nosi steznik na ruci, što otvara opravdana pitanja:

Da li je trostruki MVP izgubio prepoznatljiv osećaj za šut ili iza svega stoji problem sa zglobom o kojem franšiza iz Kolorada mudro ćuti? Sa prosekom od 9,7 skokova po meču i evidentnim izostankom dominacije pod košem, jasno je da Denver pod hitno mora da pronađe rešenje, jer brutalna konkurencija na Zapadu neće čekati da se prva zvezda tima oporavi i pronađe svoj ritam.
 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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