Košarka

HERCEGOVCU PLITAK IBAR: Poraz košarkaša Sloge pred svojim navijačima

Goran Ćirović

31. 10. 2026. u 22:15

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Treći prvenstveni poraz ove sezone doživeli su košarkaši kraljevačke Sloge pošto su pred svojim navijačima, u hali kraj Ibra, poraženi od Hercegovca iz Gajdobre, rezultatom 73:82 (26:27, 14:15, 12:17, 21:23), u petom kolu KLS.

ХЕРЦЕГОВЦУ ПЛИТАК ИБАР: Пораз кошаркаша Слоге пред својим навијачима

G.Šljivić (arhiva)

Najzaslužniji za pobedu gostiju bili su Dejvis sa 24 i Vujošević sa 19 poena, dok je u redovima „belih“ Milošević postigao 23, a Tasić 11 poena.

U narednom kolu Sloga gostuje Zlatiboru u Čajetini, dok će Hercegovac u Čačku snage odmeriti sa istoimenom ekipom.

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