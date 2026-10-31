Prvenac za srpskog boksera, došao do velike pobede na Balkan boksing 13!
Srpski bokser Vuk Vukajlović upisao je pobedu protiv Filipa Dostanića na priredbi Balkan Boxing 13, održanoj u Negotinu.
Vuk je do trijumfa stigao jednoglasnom odlukom sudija, nakon otvorenog i dinamičnog meča u kojem su oba borca pokazala veliku borbenost.
Nakon pobede, Vuk je čestitao protivniku i zahvalio se publici na podršci, istakavši da je ovoga puta pokazao ono što nije na prethodnom meču.
Ovom pobedom Vukajlović je popravio svoj profesionalni skor na 1-2, nakon što je u prva dva nastupa zabeležio poraze protiv Dejana Dašića i Branislava Mihajlovića. Trijumf u Negotinu ujedno predstavlja važan korak u nastavku njegove profesionalne karijere.
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