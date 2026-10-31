Još jedna brutalna pobeda Memića: Srpski bokser razbio Slovaka
Pobeda srpskog boksera na Balkan Boksing 13 događaju.
Srpski bokser Almir Memić upisao je novu pobedu na Balkan Boxing događaju, pošto je u Negotinu, u Severnoj Makedoniji, savladao Slovaka Borisa Nedbala prekidom u drugoj rundi.
Njihov duel u super srednjoj kategoriji bio je glavna borba 13. izdanja ovog takmičenja, na kojem je publika imala priliku da vidi ukupno pet mečeva.
Memić je od početka nametnuo svoj ritam i već u prvoj rundi dva puta slao Nedbala na pod. Sudija je ipak dozvolio slovačkom bokseru da nastavi borbu, ali je nastavak doneo isti scenario. Srpski borac je u drugoj rundi pritisnuo rivala uz konopce, smestio ga u ugao ringa i serijom preciznih udaraca završio posao.
Pobeda je stigla samo 20 dana pre Memićevog narednog nastupa, koji ga očekuje u Budvi.
Srpski bokser priznao je da je želeo duži meč kako bi dobio više prostora za pripremu i podizanje forme pred naredni izazov.
- Nekako sam hteo više rundi da boksujem, pošto za 20 dana imam zakazan meč u Budvi. Završio se prerano ovaj meč, nadao sam se da bude četiri-pet rundi. Nisam ni dao sve od sebe u ove dve runde. U Budvi ću imati teškog protivnika, tako da je osam rundi, dižemo se iz meča u meč. Idemo ka 12 rundi i svetskom pojasu - rekao je Memić posle borbe.
BALKAN BOKSING 13:
Almir Memić (6-0) – Boris Nedbal (6-4): Pobeda Almira Memića prekidom u drugoj rundi.
Matej Čatleski (3-0) – Leon Marić (11-23): Pobeda Mateja Čatleskog jednoglasnom odlukom sudija.
Marko Kraljević (9-1) – Demir Gulamić (13-13-2): Pobeda Marka Kraljevića prekidom u trećoj rundi.
Vuk Vukajlović (0-2) – Filip Dostanić (0-4): Pobeda Vuka Vukajlovića jednoglasnom odlukom sudija.
Sanel Hasanović (10-1-1) – Dinel Fejzić (5-7-3): Pobeda Sanela Hasanovića prekidom u drugoj rundi.
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