Fight club

Još jedna brutalna pobeda Memića: Srpski bokser razbio Slovaka

У. Ћ.

31. 10. 2026. u 21:39

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Pobeda srpskog boksera na Balkan Boksing 13 događaju.

Још једна брутална победа Мемића: Српски боксер разбио Словака

Foto: Balkan Boxing / Jovana Kala Božić

Srpski bokser Almir Memić upisao je novu pobedu na Balkan Boxing događaju, pošto je u Negotinu, u Severnoj Makedoniji, savladao Slovaka Borisa Nedbala prekidom u drugoj rundi.

Njihov duel u super srednjoj kategoriji bio je glavna borba 13. izdanja ovog takmičenja, na kojem je publika imala priliku da vidi ukupno pet mečeva.

Memić je od početka nametnuo svoj ritam i već u prvoj rundi dva puta slao Nedbala na pod. Sudija je ipak dozvolio slovačkom bokseru da nastavi borbu, ali je nastavak doneo isti scenario. Srpski borac je u drugoj rundi pritisnuo rivala uz konopce, smestio ga u ugao ringa i serijom preciznih udaraca završio posao.

Pobeda je stigla samo 20 dana pre Memićevog narednog nastupa, koji ga očekuje u Budvi.

Foto: Foto: Balkan Boxing / Jovana Kala Božić

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Srpski bokser priznao je da je želeo duži meč kako bi dobio više prostora za pripremu i podizanje forme pred naredni izazov.

- Nekako sam hteo više rundi da boksujem, pošto za 20 dana imam zakazan meč u Budvi. Završio se prerano ovaj meč, nadao sam se da bude četiri-pet rundi. Nisam ni dao sve od sebe u ove dve runde. U Budvi ću imati teškog protivnika, tako da je osam rundi, dižemo se iz meča u meč. Idemo ka 12 rundi i svetskom pojasu - rekao je Memić posle borbe.

BALKAN BOKSING 13:

Almir Memić (6-0) – Boris Nedbal (6-4): Pobeda Almira Memića prekidom u drugoj rundi.

Matej Čatleski (3-0) – Leon Marić (11-23): Pobeda Mateja Čatleskog jednoglasnom odlukom sudija.

Marko Kraljević (9-1) – Demir Gulamić (13-13-2): Pobeda Marka Kraljevića prekidom u trećoj rundi.

Vuk Vukajlović (0-2) – Filip Dostanić (0-4): Pobeda Vuka Vukajlovića jednoglasnom odlukom sudija.

Sanel Hasanović (10-1-1) – Dinel Fejzić (5-7-3): Pobeda Sanela Hasanovića prekidom u drugoj rundi.

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