Čačani na -33 u Morači! Srbin blistao u pobedi Podgoričana!
Košarkaši Budućnosti savladali su Borac rezultatom 105:72, u šestom kolu grupe B ABA lige.
Apsolutna dominacija "plavih" viđena je od početka do kraja utakmice, gde Čačani nijednog trenutka nisu uspeli da ugroze crnogorskog prvaka.
Iako su dosad bili najveće iznenađenje regionalnog takmičenja, sa tri uzastopne pobede u prethodna četiri kola, košarkaši Borca su u "Morači" izgledali nemoćno.
O fenomenalnom izdanju čete Andreja Žakelja svedoči činjenica da je Budućnost dobila svaku od četiri četvrtine, a već u prvoj deonici imali su dvocifrenu prednost (30:18).
Sledeći kvartal pred odlazak na veliku pauzu doneo je Podgoričanima 13 koševa viška, da bi u nastavku domaći bili još ubedljiviji.
Koliko je Budućnost bila motivisana govori podatak da je poslednju deonicu, iako je sve bilo rešeno, dobila najubedljivije sa 16 poena razlike (32:16).
Srpski centar, Stefan Đorđević je odigrao dobar meč za domaćem upisavši 19 poena uz pet skokova, dok je Flečer Megi bio najefikasniji sa 22 poena, šest uhvaćenih lopti i četiri asistencije.
U poraženom sastavu, jedini raspoloženi bio je Entoni Roj pošto je meč završo sa 22 poena.
Budućnost je sada na skoru 4-1, a Borac ima bilans 3-2 posle pet odigranih utakmica.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
Budućnost - Borac 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
Crvena zvezda - Široki 13.00
Studentski centar - Ilirija 17.00
Slovan Bratislava - Krka 19.00
Ponedeljak
Partizan - Kluž 13.00
Dubai - Zadar 16.30
Mega - Spartak Subotica 18.30
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