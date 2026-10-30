Zvezdu čeka neviđena situacija: Šta će crveno-beli uraditi posle "pakla" koji sledi? (ANKETA)

Od osam narednih mečeva, samo jedan je na domaćem terenu

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Navijači Crvene zvezde su u euforiji, i to s razlogom! Crveno-beli su nikad lakše rešili duplo kolo Evrolige, u kom su na domaćem terenu ubedljivo savladali Makabi i Bajern - zbirno 52 razlike!

Pogled na tabelu kaže da Zvezda posle devet kola ima skor 6-3, s tim da izabranike Ibona Navara tek sada čeka ludnica. Verovatno i neviđena situacija kada je u pitanju najelitnije košarkaško takmičenje u Evropi.

Naime, crveno-beli će skoro mesec dana provesti u avionu, dok će Arenu i Beograd do sredine decembra videti samo jednom. Dakle, od osam narednih utakmica čak sedam će biti na strani.

I ne, nisu to u pitanju nimalo laka gostovanja. Dva puta će ići u Atinu, tri puta u Španiju, dok će, takođe, morati i Fenerbahčeu na noge. Jednom rečju - pakao!

Otuda se zvezdaška javnost s pravom pita koliko njihovi puleni mogu u tih osam kola, odnosno da li će se situacija drastično promeniti kada je u pitanju tabela. A mi pitamo vas, šta mislite koliko će Zvezda imati pobeda posle 17. kola?

Anketa Koliko će Zvezda imati pobeda u narednih osam kola?

U nastavku pogledajte i raspored Zvezde u narednih osam kola:

10. kolo (6. nov): Olimpijakos – Crvena zvezda

11. kolo (12. nov): Real Madrid – Crvena zvezda

12. kolo (17. nov): Olimpija Milano – Crvena zvezda

13. kolo (20. nov): Barselona – Crvena zvezda

14. kolo (24. nov): Crvena zvezda – Virtus Bolonja (jedini meč kod kuće)

15. kolo (3. dec): Fenerbahče – Crvena zvezda

16. kolo (10. dec): Valensija – Crvena zvezda

17. kolo (16. dec): Panatinaikos – Crvena zvezda Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.