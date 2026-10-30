Košarka

Memfis razbio Portland i nastavio sa sjajnim igrama (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 10. 2026. u 08:55

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GRIZLISI su hit u NBA ligi.

Мемфис разбио Портланд и наставио са сјајним играма (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Amanda Loman

Memfis gazi sve pred sobom od početka sezone. Klub iz Tenesija je savladao Portland u gostima sa 124:103 (25:25, 33:33, 33:25, 33:20).

Prvo poluvreme bilo je izjednačeno - 58:58, ali u drugom delu utakmice izabranici Tomasa Isala su briljirali i razbili protivnika.

Napad je nastavio da funkcioniše, ali odbrana je bila ta koja je prelomila susret. Grizlisi su u trećoj i četvrtoj četvrtini primili ukupno 45 poena.

Blistao je na ovoj utakmici Kameron Buzer koji je upisao tripl-dabl sa 18 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Na 18 poena je stao i Ajzea Stujart. U timu Portlanda najbolji je bio Deni Avdija sa 29 poena, dok je Dža Morant stao na 14.

Memfis je nepogrešiv na Zapadu i trenutno ima učinak 5-0. Trejlblejzersima je ovo bio prvi poraz u sezinu i na učinku su 3-1.

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