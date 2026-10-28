JOKIĆ IZAZVAO OPŠTI HAOS U DENVERU! Ameri traže da se izvini:

Nikola Jokić našao se na udaru američkih medija nakon što je oštro reagovao na zvižduke navijača Denver Nagetsa, a jedan lokalni novinar otišao je toliko daleko da je od srpskog centra zatražio javno izvinjenje.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Poraz od Golden Stejt Voriorsa na otvaranju nove NBA sezone nije bio jedini udarac za Denver. Nezadovoljstvo navijača zbog lošeg izdanja ekipe preraslo je u otvoreni sukob sa Nikolom Jokićem, koji nije skrivao frustraciju zbog ponašanja publike u Koloradu.

Trostruki MVP nije birao reči kada je upitan za zvižduke sa tribina, a njegova kratka, ali oštra poruka odmah je izazvala burne reakcije.

- Ako mene pitate, ne moraju više ni da dolaze - poručio je Jokić.

Izjava najboljeg igrača Denvera izazvala je polemiku u američkoj javnosti, a posebno oštar bio je Skoti Gejndž, novinar lokalnog televizijskog kanala 9NEWS. On je u svom prilogu kritikovao srpskog centra i ocenio da bi trebalo da se izvini navijačima.

- Nikola Jokić duguje navijačima Denver Nagetsa izvinjenje. Tako je, najbolji igrač u istoriji Denvera duguje izvinjenje publici. Posle veoma loše utakmice na otvaranju sezone pred domaćim navijačima, igrači su izviždani - poručio je Gejndž.

Međutim, novinar se tu nije zaustavio. Jokićevu reakciju dočekao je sa dodatnom dozom ironije, smatrajući da bi košarkaš njegovog renomea morao drugačije da prihvati kritike.

Nikola Jokic owes Denver Nuggets fans an apology. https://t.co/QAepb5w2UK — Scotty Gange (@Scotty_G6) October 28, 2026

- Hajde, Nikola, sigurno si žešći od toga - poručio je Gejndž, pre nego što je ponovo pustio snimak Jokićeve izjave.

A onda je usledilo novo zaoštravanje.

- Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao u Areni? Uaaa! Nikola Jokić nije mekan. Ovo je slabo - rekao je američki novinar.

Gejndž je potom stao u odbranu navijača, ističući da publika u Koloradu ima pravo da iskaže nezadovoljstvo kada smatra da ekipa ne pruža dovoljno na terenu.

- Navijači u Koloradu su ponosni i pametni. Znaju kada njihov tim ne daje sve od sebe. Upravo to ovo mesto čini gradom košarke i oni imaju svako pravo da zvižde - poručio je novinar.

Tokom priloga prikazani su i snimci ranijih Jokićevih sukoba na terenu, uključujući incident sa Markifom Morisom, kao i primeri drugih poznatih sportista iz Kolorada koji su se suočavali sa nezadovoljstvom publike.

Gejndž je na kraju izneo i zaključak koji je dodatno podgrejao raspravu.

- Izgleda da na ovom svetu postoje dve vrste ljudi. Nikola Jokić duguje navijačima izvinjenje, a navijači njemu ne duguju ništa - zaključio je američki novinar.

Jedno je sigurno – srpski centar nije želeo da prećuti ono što mu je zasmetalo, a njegove reči pokrenule su debatu koja je brzo prevazišla granice jednog poraza. Sada ostaje da se vidi kako će Denver odgovoriti na terenu i da li će se odnos između ekipe i navijača promeniti već u narednim utakmicama.