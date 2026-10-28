Košarka

JOKIĆ IZAZVAO OPŠTI HAOS U DENVERU! Ameri traže da se izvini:

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 10. 2026. u 12:06

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Nikola Jokić našao se na udaru američkih medija nakon što je oštro reagovao na zvižduke navijača Denver Nagetsa, a jedan lokalni novinar otišao je toliko daleko da je od srpskog centra zatražio javno izvinjenje.

ЈОКИЋ ИЗАЗВАО ОПШТИ ХАОС У ДЕНВЕРУ! Амери траже да се извини:

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Poraz od Golden Stejt Voriorsa na otvaranju nove NBA sezone nije bio jedini udarac za Denver. Nezadovoljstvo navijača zbog lošeg izdanja ekipe preraslo je u otvoreni sukob sa Nikolom Jokićem, koji nije skrivao frustraciju zbog ponašanja publike u Koloradu.

Trostruki MVP nije birao reči kada je upitan za zvižduke sa tribina, a njegova kratka, ali oštra poruka odmah je izazvala burne reakcije.

- Ako mene pitate, ne moraju više ni da dolaze - poručio je Jokić.

Izjava najboljeg igrača Denvera izazvala je polemiku u američkoj javnosti, a posebno oštar bio je Skoti Gejndž, novinar lokalnog televizijskog kanala 9NEWS. On je u svom prilogu kritikovao srpskog centra i ocenio da bi trebalo da se izvini navijačima.

- Nikola Jokić duguje navijačima Denver Nagetsa izvinjenje. Tako je, najbolji igrač u istoriji Denvera duguje izvinjenje publici. Posle veoma loše utakmice na otvaranju sezone pred domaćim navijačima, igrači su izviždani - poručio je Gejndž.

Međutim, novinar se tu nije zaustavio. Jokićevu reakciju dočekao je sa dodatnom dozom ironije, smatrajući da bi košarkaš njegovog renomea morao drugačije da prihvati kritike.

- Hajde, Nikola, sigurno si žešći od toga - poručio je Gejndž, pre nego što je ponovo pustio snimak Jokićeve izjave.

A onda je usledilo novo zaoštravanje.

- Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao u Areni? Uaaa! Nikola Jokić nije mekan. Ovo je slabo - rekao je američki novinar.

Gejndž je potom stao u odbranu navijača, ističući da publika u Koloradu ima pravo da iskaže nezadovoljstvo kada smatra da ekipa ne pruža dovoljno na terenu.

- Navijači u Koloradu su ponosni i pametni. Znaju kada njihov tim ne daje sve od sebe. Upravo to ovo mesto čini gradom košarke i oni imaju svako pravo da zvižde - poručio je novinar.

Tokom priloga prikazani su i snimci ranijih Jokićevih sukoba na terenu, uključujući incident sa Markifom Morisom, kao i primeri drugih poznatih sportista iz Kolorada koji su se suočavali sa nezadovoljstvom publike.

Gejndž je na kraju izneo i zaključak koji je dodatno podgrejao raspravu.

- Izgleda da na ovom svetu postoje dve vrste ljudi. Nikola Jokić duguje navijačima izvinjenje, a navijači njemu ne duguju ništa - zaključio je američki novinar.

Jedno je sigurno – srpski centar nije želeo da prećuti ono što mu je zasmetalo, a njegove reči pokrenule su debatu koja je brzo prevazišla granice jednog poraza. Sada ostaje da se vidi kako će Denver odgovoriti na terenu i da li će se odnos između ekipe i navijača promeniti već u narednim utakmicama.

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