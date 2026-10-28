Udarac za Minesotu, najbolji igrač teško povređen

Košarkaš Minesote Entoni Edvards biće podvrgnut artroskopskoj operaciji desnog kolena i odsustvovaće sa terena najmanje dva meseca, preneli su danas američki mediji.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Precizniji vremenski okvir za njegov povratak biće poznat nakon zahvata, rekao je izvor agencije Asošijeted pres.

Edvards se u skorašnjim izveštajima kluba o povredama već pojavljivao zbog problema sa desnim kolenom. Povremeni bolovi u kolenu muče ga neko vreme, mada detalji trenutnog problema nisu sasvim jasni.

Minesota ga je navela kao upitnog za predstojeću utakmicu protiv Golden Stejta, pre nego što je očigledno doneta odluka o operaciji.

Edvards je sjajno započeo novu sezonu u NBA ligi, beležeći u proseku 33,3 poena i predvodeći Minesotu do tri pobede u prve četiri utakmice.

Postigao je 45 poena u pobedi na otvaranju sezone protiv Majamija, a zatim je upisao 47 poena u porazu od Klivlenda. Njegovih 133 poena u prve četiri utakmice predstavlja rekord Timbervulvsa, čime je oborio prethodni rekord od 120 poena koji je on sam postavio pre dve sezone.

Dvomesečno odsustvo sa terena značilo bi da će Edvards propustiti oko 25 mečeva, što znači da ponovo ne bi ispunio NBA normu od 65 odigranih utakmica koja je neophodna za dobijanje individualnih nagrada na kraju sezone.

Edvards je prošle sezone odigrao samo 61 utakmicu, uglavnom zbog problema povezanih sa kolenom. To je bila prva sezona u kojoj je propustio značajniji broj utakmica, pošto je u svojih prvih pet NBA sezona propustio samo 19 od mogućih 400 utakmica.

Ovaj četvorostruki Ol-star učesnik, dvostruki član idealne petorke NBA lige i član olimpijskog tima SAD iz 2024. godine koji je osvojio zlato na Igrama u Parizu, u karijeri prosečno beleži 24,6 poena.

Otkako je Edvards ušao u ligu, samo su Luka Dončić, Nikola Jokić, Šej Gildžus-Aleksander i Janis Adetokunbo postigli više poena od prvog pika sa drafta 2020. godine.