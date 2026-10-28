Izraelski mediji osuli žestoku paljbu nakon meča Crvena zvezda - Makabi
Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali izraelski Makabi rezultatom 100:78 u okviru 8. kola Evrolige.
Ovaj poraz doneo je veliki potres u redovima tima iz Tel Aviva, koji se našao na udaru žestokih kritika tamošnje sportske javnosti.
Izraelski mediji nastupe svog predstavnika opisuju kao potpuni debakl. Tamošnji prestižni sportski portal one.co.il doneo je naslov da je Makabi ponižen u Beogradu, uz konstataciju da ekipa nije uspela da pređe ni „cenzus“ u glavnom gradu Srbije.
U analizama se posebno naglašava nemoć odbrane izraelskog tima, koja nije imala rešenje za rafalnu paljbu crveno-belih na samom startu utakmice. Crveno-beli su u prvih deset pokušaja za tri poena pogodili čak sedam puta, što im je već posle prve četvrtine donelo visoku prednost od 34:15, dok je na poluvremenu razlika iznosila nedostižnih plus 25 (55:30).
Ovaj meč je ujedno bio i treći uzastopni neuspeh Makabija u svim takmičenjima, čime je tim pao na razočaravajući učinak od svega dve pobede i šest poraza u Evroligi. Kao direktna posledica krize, pozicija šefa stručnog štaba Odeda Kataša ozbiljno je uzdrmana. Mediji u Tel Avivu navode da su mu dani na klupi odbrojani, naročito zbog činjenice da ekipa ove sezone svoje domaće mečeve igra van Izraela, upravo u Beogradu.
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