Politika

NOVAK NA SAMITU GASNIH IZVOZNIKA: Tečni prirodni gas Kini skuplji od ruskog gasa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 20:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TEČNI prirodni gas (LNG) trenutno košta Kinu više nego prirodni gas koji uvozi iz Rusije, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak.

НОВАК НА САМИТУ ГАСНИХ ИЗВОЗНИКА: Течни природни гас Кини скупљи од руског гаса

Foto: Tanjug/AP/Alexander Miridonov

On je na marginama samita Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF) istakao da je "sa ekonomskog stanovišta, za kineske potrošače je LNG danas svakako znatno skuplji", preneo je TASS.

-Usled nestašice gasa i nedostatka jeftinih energetskih resursa, potrošači plaćaju više zbog deficita i rasta tržišnih cena, kupujući skuplji tečni prirodni gas, koji podrazumeva i veće troškove logistike, rekao je Novak.

Vicepremijer je ranije izjavio da sektor tečnog prirodnog gasa beleži rekordni rast, pri čemu su količine povećane više od 50 puta tokom protekle decenije.

On je takođe naveo da je Rusija postala jedan od tri najveća dobavljača tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ovo je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)

NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ovo je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)