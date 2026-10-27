NOVAK NA SAMITU GASNIH IZVOZNIKA: Tečni prirodni gas Kini skuplji od ruskog gasa
TEČNI prirodni gas (LNG) trenutno košta Kinu više nego prirodni gas koji uvozi iz Rusije, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak.
On je na marginama samita Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF) istakao da je "sa ekonomskog stanovišta, za kineske potrošače je LNG danas svakako znatno skuplji", preneo je TASS.
-Usled nestašice gasa i nedostatka jeftinih energetskih resursa, potrošači plaćaju više zbog deficita i rasta tržišnih cena, kupujući skuplji tečni prirodni gas, koji podrazumeva i veće troškove logistike, rekao je Novak.
Vicepremijer je ranije izjavio da sektor tečnog prirodnog gasa beleži rekordni rast, pri čemu su količine povećane više od 50 puta tokom protekle decenije.
On je takođe naveo da je Rusija postala jedan od tri najveća dobavljača tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
Đedović: Novi gasovod pravimo zbog sigurnosti, ruski gas ostaje najpovoljniji
21. 10. 2026. u 19:22
PUTIN SAOPŠTIO: Rusija prva u svetu po rezervama prirodnog gasa
26. 10. 2026. u 21:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)