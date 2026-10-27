NOVAK NA SAMITU GASNIH IZVOZNIKA: Tečni prirodni gas Kini skuplji od ruskog gasa

TEČNI prirodni gas (LNG) trenutno košta Kinu više nego prirodni gas koji uvozi iz Rusije, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Miridonov

On je na marginama samita Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF) istakao da je "sa ekonomskog stanovišta, za kineske potrošače je LNG danas svakako znatno skuplji", preneo je TASS.

-Usled nestašice gasa i nedostatka jeftinih energetskih resursa, potrošači plaćaju više zbog deficita i rasta tržišnih cena, kupujući skuplji tečni prirodni gas, koji podrazumeva i veće troškove logistike, rekao je Novak.

Vicepremijer je ranije izjavio da sektor tečnog prirodnog gasa beleži rekordni rast, pri čemu su količine povećane više od 50 puta tokom protekle decenije.

On je takođe naveo da je Rusija postala jedan od tri najveća dobavljača tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište.

(Tanjug)

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