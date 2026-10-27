OBEĆANJE SL: Svako ko se nije ogrešio o svog komšiju nema o čemu da strepi

SA SL su nakon izborne pobede poručili da izborni proces još nije završen i pozvali građane da sačuvaju dostojanstvo i nenasilan karakter borbe, ističući da će svi za koje se dokaže da su kršili zakon institucionalno odgovarati nakon formiranja nove vlasti.

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„Nakon veličanstvene i nedvosmislene pobede na izborima, bitno je da naglasimo par stvari. Izborni proces i dalje traje i na nama je da osiguramo svaki mandat kako bi naša buduća vlast bila još stabilnija i snažnija“, naveli su iz SL u saopštenju.

U SL su istakli da priznanje poraza odlazećeg režima ne zamenjuje zakonske i institucionalne procedure, kao i da nije na njima da presuđuju onima koji su, kako tvrde, kršili ljudska prava i zarobili institucije.

„Naša pobeda ne označava kraj, ona označava početak jako dugog procesa obnove naše zemlje“, poručili su sa SL.

Navodi se će svako za koga se dokaže krivica odgovarati pred zakonom, uz ocenu da će se tako pokrenuti obnova države i uspostavljanje institucija koje će raditi u interesu građana, a ne ličnim i partijskim interesima.

„Svako ko se nije ogrešio o svog komšiju nema o čemu da strepi“, navodi se.

U saopštenju je upozoreno i na mogućnost provokacija i incidenata.

„Odlažeći režim će sve uraditi da bi nas prikazao u lošem svetlu, od huškanja i provokacija do izazivanja incidenata, ali mi kao i do sada nećemo pasti na njihove jeftine trikove“, poručili su sa SL.

Na kraju su sa SL pozvali građane da nastave da neguju nenasilje i dostojanstvo, zahvalivši im na poverenju i strpljenju tokom borbe.

„Naša borba je nenasilna, do sada smo istrajali u tome i obezbedili pobedu, sada je neophodno održati zrelost i dostojanstvo koje naš opštenarodni pokret neguje“, zaključili su sa SL.