MILOŠ JOVANOVIĆ O OSTAVCI: Naš rezultat je loš i zbog toga imam moralnu obavezu, neću se više oglašavati na javnoj sceni
BIVŠI lider Novog DSS Miloš Jovanović, dan nakon izbornog rezultata i pobede Studentske liste, oglasio se i poručio da podnosi ostavku na mesto predsednika stranke čiji je bio nosilac i dodao da se povlači sa javne scene.
Na pitanje Kurira šta će u budućnosti desiti sa desno orijentisanom strujom, Jovanović je poručio da nikada neće dozvoliti da Nova Demokratska stranka Srbije nestane i da se ugasi ideja slobodarske Srbije.
- Ponosan sam i na ovu borbu koju smo kao jedina prava desnica vodili i tokom ove kampanje, jer uprkos svemu nikada nismo pomišljali da podržimo Studentsku listu za koju smo znali, i za koju je potvrđeno, da će voditi prozapadnu politiku. Naš rezultat je loš, i zbog toga imam moralnu obavezu da ponudim ostavku pred organima stranke, ali naš moralni i politički kredibilitet je dodatno ojačan i to će se tek videti u mesecima koji su pred nama - rekao je Jovanović i dodao:
- Nemam ništa novo da dodam na sve ono što sam svih ovih prethodnih godina govorio, uključujući i sve rečeno u ovoj predizbornoj kampanji. Utoliko se više neću oglašavati na javnoj sceni. Jedino što mogu da vam potvrdim jeste da nikada neću dozvoliti da Nova Demokratska stranka Srbije nestane i da se ugasi ideja slobodarske Srbije, i to nezavisno od formalne pozicije bilo kog pojedinca, pa i mene. Uostalom, našu stranku ne čini jedan čovek već mnogo ljudi na koje sam istinski ponosan i čini je ideja koju brani i za koju ćemo svi zajedno nastaviti da se borimo - zaključio je Jovanović, istakavši da desnica ima najveću perspektivu i da je Novi DSS jedini istinski predstavlja.
(Kurir.rs)
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