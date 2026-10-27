PUTIN PORUČIO: Uloga prirodnog gasa u međunarodnoj trgovini će samo jačati

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da će uloga prirodnog gasa u međunarodnoj trgovini samo jačati, da se energetska nezavisnost i suverenitet ne smeju graditi na račun drugih država, kao i da su oni koji su promovisali "zelenu agendu" ponovo aktivirali postrojenja na ugalj, suočeni sa poteškoćama u energetskom sektoru.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

"Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike, industrije, ali i poljoprivrednog sektora i sistema međunarodne trgovine samo će jačati", rekao je Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi, prenosi Sputnjik.

On je naglasio da je Rusija jedan od ključnih igrača na svetskom tržištu gasa i da zauzima prvo mesto po rezervama prirodnog gasa. Putin je naveo da Rusija odgovorno ispunjava sve obaveze u pogledu isporuka inostranstvu, dok Evropa, odricanjem od ruskih energenata, sama zadaje udarac sopstvenoj industriji. "Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada", prokomentarisao je Putin stav Evrope.

Prema njegovim rečima, svaka zemlja sama odlučuje koji će vid proizvodnje energije razvijati, ali da na prirodni gas otpada četvrtina svetskog energetskog bilansa. "Svaka zemlja sama odlučuje koji vid proizvodnje energije će razvijati, iz ugljovodonika, nuklearnu, hidroenergiju ili energiju iz obnovljivih izvora. Međutim, danas upravo na gas otpada četvrtina svetskog energetskog bilansa", rekao je ruski predsednik tokom obraćanja.

On je ukazao da je neophodno da se optimizuju putevi snabdevanja gasom u svetu, i predložio je zemljama izvoznicama da razmotre moguće transportne rute. "Stvorili smo jedinstven proizvodni kompleks koji nam omogućava da diverzifikujemo isporuke gasa, razvijamo njegovu preradu i gasnu hemijsku industriju. Tu snažnu resursnu, naučnu i industrijsku bazu koristimo za rast nacionalne ekonomije, a istovremeno smo odgovoran snabdevač gasom inostranstva, pouzdan i predvidiv partner", naglasio je Putin.

Ruski predsednik je istakao direktnu vezu između energetske i nacionalne bezbednosti, navodeći da energetska nezavisnost i suverenitet u širem smislu ne smeju da se osiguravaju na račun drugih država. Povodom obraćanja egipatskog ministra nafte i mineralnih resursa Karima Badavija, koji je govorio o toj povezanosti, a Putin je kazao da je "teško ne složiti se" sa Badavijevom izjavom, da je energetska bezbednost direktno povezana sa nacionalnom. Putin je, takođe, pozvao na izgradnju mostova saradnje u sferi energetike, posebno ako se imaju u vidu aktuelni događaji u svetu. "Moramo izgraditi ove mostove između nas kako bismo uspostavili saradnju i zajedničko razumevanje o tome kako dalje. Ovaj most će nesumnjivo biti veoma čvrst i danas je preko potreban, s obzirom na događaje kojima svedočimo širom sveta”, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, forum zemalja izvoznica gasa nije "kartel". "Mi ne stvaramo nikakav kartel. Ovde ne činimo ništa što bi bilo u suprotnosti sa principima međunarodnog prava, međutim, svakako treba da razmenjujemo informacije, što i činimo, i moramo se zalagati za pravičnost u principima međunarodne energetske politike, kao i za osiguravanje bezbednosti isporuka gasa”, rekao je ruski lider na samitu.

Putin je kazao da dizanje u vazduh ruskih gasovoda "Severni tok", kojima je gas isporučivan Evropi, predstavlja direktan teroristički akt. "Na ruskim gasovodima koji vode ka Evropi izvršeni su direktni teroristički akti. Oni su dignuti u vazduh", rekao je Putin. On je kazao i da su oni, koji su promovisali "zelenu agendu", ponovo aktivirali postrojenja na ugalj suočeni sa poteškoćama u energetskom sektoru. Putin je dodao da su zemlje u razvoju glavne žrtve problema na globalnom tržištu i da, zbog toga, prelazak na potpuno "zelenu agendu", baš kao i svaka druga odluka u ovoj sferi, mora biti pravičan. "A da bi ove odluke bile uravnotežene, svakako moramo da radimo svi zajedno, uključujući i one koji se zalažu za ’zelenu agendu‘.

Međutim, kada je rešavanje energetskih izazova postalo teže, ponovo su otvorili postrojenja na ugalj i sada ih aktivno koriste. Dakle, šta se dogodilo sa njihovom ’zelenom agendom‘? Moramo zajedno da sednemo za sto,svi i pronađemo uravnotežena rešenja”, rekao je Putin. Istakao je da smatra da je Afrika "kontinent budućnosti". Putin je podržao je predsednika Irana Masuda Pezeškijana, koji je izjavio da su sankcije koje su uvedene njegovoj zemlji u oblasti energetike nezakonite. "Skrenuli ste pažnju na nezakonite sankcije koje pojedine zemlje uvode u oblasti energetike. Potpuno se slažem da one dovode do izuzetno štetnih posledica, i to za sve učesnike na tržištu, kako za proizvođače, tako i za potrošače energenata", rekao je Putin na samitu, komentarišući obraćanje iranskog predsednika.