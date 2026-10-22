Evo kako izgleda tabela Evrolige posle pobede Partizana nad Zvezdom!

Crno-beli slavili trojkom Alesandra Pajole u produžetku.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan se kockao, ali na kraju dobio prvi ovosezonski večiti derbi protiv Crvene zvezde (85:82).

Junak crno-belih bio je Alesandro Pajola, koji je trojkom doneo četvrtu pobedu ove sezone u Evroligi četi Đoana Penjaroje, pa su sada crno-beli na skoru 4-3.

Isti bilans sada ima i Crvena zvezda, ali i lošiji međusobni skor, pa će "duplo kolo" naredne nedelje sačekati ispod večitog rivala iz Humske.

Ono što je ohrabrujuće jeste činjenica da su beogradski rivali ostali u zoni koja garantuje plej-in. Od sedmog do 11. mesta ekipe imaju isti bilans, a to su: Real, Zvezda, Barselona, Virtus i Partizan, tim redosledom.

Ono što ne odgovara Partizanu i Zvezdi je pobeda Reala u Beogradu protiv Makabija iz Tel Aviva 113:99. Fakundo Kampaco je predvodio Madriđane sa 21 poenom, dok je Džimi Klark postigao 20 poena za "Ponos Izraela".

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Panatinaikos je kod kuće dobio Baskoniju 85:79. U timu Željka Obradovića dominitao je Matijas Lesor sa 20 poena, Najdžel Hejs Dejvis je ubacio 18. U redovima Baskonije istakao se Mateo Spanjolo sa 16 poena, a Stefan Joksimović je postigao 13 koševa.

Barselona je u gostima nadigrala Olimpiju iz Milana rezultatom 89:81. Srpski košarkaš Marko Gudurić je za 13 minuta u dresu Olimpije dao dva poena, a imao je i četiri skoka.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80

/Pejn 22 - Omoruji 16/

Bajern Minhen - Dubai 91:107

/Vašington 17 - Kabengele 24/

Makabi - Real Madrid 99:113



Panatinaikos - Baskonia 85:79

/Lesor 20 - Hejs 18/

Olimpija Milano - Barselona 81:89

/Barnel 15 – Panter 17/

Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda 85:82 (75:75), posle produžetka

/Džons 26 - Džons 22/

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

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