Haos na tribinama na Večitom derbiju: Navijači Zvezde bacaju baklje na publiku u Areni (VIDEO)

RUŽNE scene sredinom na Večitom derbiju.

Foto: Marija Zorić

Meč je na par minuta do kraja utakmice prekinut, a razlog za to je bilo divljanje navijača Zvezde na tribinama.

Zapaljena je baklja koja je bačena na tribine ispod najvatrenijih pristalica Zvezde, usledili su topovski udari, dosta dima i pravi haos na tribinama.

Jedna veoma ružna scena koja nije potrebna srpskoj košarci, pogotovo u trenucima kada se večiti bore za dobijanje frašize u Evroligi i ovo može biti jedan od glavnih argumenata zbog kojih mnogi pre njih favorizuju ekipe poput Pariza, Asvela...