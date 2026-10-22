Košarka

Haos na tribinama na Večitom derbiju: Navijači Zvezde bacaju baklje na publiku u Areni (VIDEO)

М.З.

22. 10. 2026. u 22:48

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RUŽNE scene sredinom na Večitom derbiju.

Хаос на трибинама на Вечитом дербију: Навијачи Звезде бацају бакље на публику у Арени (ВИДЕО)

Foto: Marija Zorić

Meč je na par minuta do kraja utakmice prekinut, a razlog za to je bilo divljanje navijača Zvezde na tribinama.

Zapaljena je baklja koja je bačena na tribine ispod najvatrenijih pristalica Zvezde, usledili su topovski udari, dosta dima i pravi haos na tribinama.

Jedna veoma ružna scena koja nije potrebna srpskoj košarci, pogotovo u trenucima kada se večiti bore za dobijanje frašize u Evroligi i ovo može biti jedan od glavnih argumenata zbog kojih mnogi pre njih favorizuju ekipe poput Pariza, Asvela...

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