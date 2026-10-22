Haos na tribinama na Večitom derbiju: Navijači Zvezde bacaju baklje na publiku u Areni (VIDEO)
RUŽNE scene sredinom na Večitom derbiju.
Meč je na par minuta do kraja utakmice prekinut, a razlog za to je bilo divljanje navijača Zvezde na tribinama.
Zapaljena je baklja koja je bačena na tribine ispod najvatrenijih pristalica Zvezde, usledili su topovski udari, dosta dima i pravi haos na tribinama.
Jedna veoma ružna scena koja nije potrebna srpskoj košarci, pogotovo u trenucima kada se večiti bore za dobijanje frašize u Evroligi i ovo može biti jedan od glavnih argumenata zbog kojih mnogi pre njih favorizuju ekipe poput Pariza, Asvela...
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