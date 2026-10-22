Legendarni jugoslovenski fudbaler stigao na Marakanu da gleda Zvezdu protiv Kopenhagena

Legendarni jugoslovenski fudbaler Mehmed Baždarević stigao je na Marakanu da isprati duel Crvene zvezde i Kopenhagena, a njegova poseta na Marakani nije promakla javnosti.

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Popularni Meša godinama je važio za jednog od najtalentovanijih fudbalera jugoslovenskog fudbala, a interesovanje za njegove usluge pokazivali su najveći klubovi nekadašnje države. Među njima je bila i Crvena zvezda, koja je želela da ga dovede iz Sarajeva.

Baždarević je u jednom intervjuu otkrio da je 1984. godine razgovarao sa legendarnim Draganom Džajićem o mogućem dolasku na Marakanu.

-Kao igrač sam 1984. godine imao kontakt sa Draganom Džajićem, falio sam im da budu na krovu Evrope, ali eto, 1991. godine uspeli su da se popnu na tron i bez mene – prisetio se Baždarević.

Meša je otkrio i da su za njega bili zainteresovani Partizan i Hajduk, ali da je na kraju ostao u Željezničaru, klubu za koji je bio posebno vezan.

Zanimljivo je i da Baždarević nije krio koliko je Crvena zvezda bila veliki klub u tadašnjem jugoslovenskom fudbalu. U jednom razgovoru, govoreći o svom detinjstvu i navijačkim simpatijama, priznao je da je kao dečak navijao za Partizan, iako je Zvezdu opisao kao „sjajniju“.

Sada je, kako je za Novosti istakao, stigao na najveći srpski stadion na poziv Boška Đurovskog - legende Zvezde.