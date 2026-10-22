Fudbal

UEFA presekla: Nemci ne dolaze u Beograd

Olja Mrkić

22. 10. 2026. u 18:27

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Gostujući sektor ostaće zatvoren

УЕФА пресекла: Немци не долазе у Београд

Foto: Mario Maric

Fudbalski savez Srbije saopštio je posle dodatnih konsultacija sa UEFA da na utakmici protiv Nemačke 13. novembra u Beogradu neće biti dozvoljeno prisustvo 2.000 gostujućih navijača u odvojenom sektoru.

Zbog kazne koju je UEFA izrekla FSS-u meč će biti odigran bez publike, a gostujući sektor ostaće zatvoren.

Kako je naveo FSS, u skladu sa pravilima UEFA, predviđen je izuzetak za najviše 200 mesta prve kategorije za gostujuće navijače, u sektoru "Siniša Mihajlović".

- Utakmici mogu da prisustvuju deca do 14 godina, isključivo u okviru organizovanih grupa škola, klubova i akademija, uz odgovarajuću pratnju. Pojedinačni dolasci dece sa roditeljima nisu dozvoljeni. Fudbalski savez Srbije već je objavio informacije o organizovanom dolasku dece i načinu prijavljivanja, sa detaljnim uputstvima za škole, klubove i akademije koji žele da prijave svoje grupe - poručio je FSS.

Srbija je bez bodova u prva četiri kola Lige nacija, a sledeću utakmicu igraće 13. novembra u Beogradu protiv Nemačke.

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