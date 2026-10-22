UEFA presekla: Nemci ne dolaze u Beograd
Gostujući sektor ostaće zatvoren
Fudbalski savez Srbije saopštio je posle dodatnih konsultacija sa UEFA da na utakmici protiv Nemačke 13. novembra u Beogradu neće biti dozvoljeno prisustvo 2.000 gostujućih navijača u odvojenom sektoru.
Zbog kazne koju je UEFA izrekla FSS-u meč će biti odigran bez publike, a gostujući sektor ostaće zatvoren.
Kako je naveo FSS, u skladu sa pravilima UEFA, predviđen je izuzetak za najviše 200 mesta prve kategorije za gostujuće navijače, u sektoru "Siniša Mihajlović".
- Utakmici mogu da prisustvuju deca do 14 godina, isključivo u okviru organizovanih grupa škola, klubova i akademija, uz odgovarajuću pratnju. Pojedinačni dolasci dece sa roditeljima nisu dozvoljeni. Fudbalski savez Srbije već je objavio informacije o organizovanom dolasku dece i načinu prijavljivanja, sa detaljnim uputstvima za škole, klubove i akademije koji žele da prijave svoje grupe - poručio je FSS.
Srbija je bez bodova u prva četiri kola Lige nacija, a sledeću utakmicu igraće 13. novembra u Beogradu protiv Nemačke.
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