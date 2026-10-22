Odjekuje ispred Marakane! Delije zagrmele pesmu o Ratku Mladiću! Ori se pred Kopenhagen! (VIDEO)

Crveno-beli dočekuju danskog predstavnika, u drugom kolu Lige konferencije.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Posle poraza na premijeri najmlađeg UEFA takmičenja, u Švajcarskoj od Lugana (2:3), četa Alberta Rijere ima popravni pred svojim navijačima.

Srpski prvak igra protiv starog znanca, koga je u prošlosti umeo da eliminiše iz evropskih kupova.

Sada nema eliminacija, ali je ulog praktično isti, jer pobeda produžava nadu Zvezde da se i na proleće nađe u Ligi konferencija, dok porazom ili remijem dolazi u jako neprijatnu situaciju pred nastavak trke.

Zato su se "delije" u ogromnom broju uputile ka Marakani, kako bi pružili podršku svojim miljenicima. Pesma navijača Zvezde odjekuje ispred stadiona "Rajko Mitić", a korteo sa navijačima skandiralo je i ime Ratka Mladića, nedavno preminulog komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u prilogu:

Podsetimo, "lavovi" iz Kopenhagena su u prvom kolu deklasirali rezultatski portugalsku Bragu na svom terenu i slavili sa 3:0.

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