Fudbal

Fudbalere Zvezda čeka posebna poruka sa severa za meč sa Kopenhagenom

М.М.

22. 10. 2026. u 18:28

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Crvena zvezda i Kopenhagen igraju meč drugog kola ligaške faze Lige konferencije večeras u 18.45 časova na stadionu „Rajko Mitić“.

Фудбалере Звезда чека посебна порука са севера за меч са Копенхагеном

Foto: Mario Maric

Najvatrenije pristalice crveno-belih imali su posebnu poruku za svoje miljenike na terenu pred meč sa Kopenhagenom.

- Napadaj hrabro pa kako bude - stoji na transparentu "delija" na severu Marakane.

Foto: Mario Maric

Tekst potpisa

Nakon startnog poraza od Lugana (3:2), crveno-beli predvođeni Albertom Rijerom traže prve bodove u Evropi, dok danski predstavnik stiže u Beograd pun samopouzdanja posle ubedljive pobede nad Bragom od (3:0).

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