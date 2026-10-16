Jasikevičijus nakon oborenog rekorda nad Partizanom: "Naravno da nisam zadovoljan"
Fenerbahče je protiv Partizana ostvario istorijski učinak u Evroligi, zabeleživši čak 14 blokada i tako postavio novi rekord takmičenja. Ipak, trener istanbulskog tima Šarunas Jasikevičijus nije ovaj podatak dočekao samo sa oduševljenjem, već je ukazao i na određene propuste u odbrani svoje ekipe.
Dosadašnji rekord Evrolige držao je Žalgiris sa 12 blokada na jednom meču, što je litvanski klub uspeo da ostvari u dva navrata. Fenerbahče je protiv crno-belih otišao korak dalje, a najzaslužniji za ovaj podvig bio je Markus Bingem sa pet rampi.
Nikolo Meli, Brekston Ki i Vil Klajburn dodali su po dve blokade, potvrdivši koliko je turski sastav fizički dominantan u reketu. Košarkaši Partizana imali su mnogo problema da pronađu put do poena u blizini koša, gde su ih čekali raspoloženi defanzivci Fenerbahčea.
Međutim, Jasikevičijus je posle utakmice na specifičan način prokomentarisao rekord, uz dozu ironije na račun igre svog tima.
- Možete li da zamislite koliko vam je odbrana loša kada morate da blokirate toliko šuteva? Kada igrate dobru odbranu, blokade vam nisu potrebne - našalio se litvanski stručnjak.
Iza ove izjave, ipak, stajala je jasna poruka. Trener Fenerbahčea smatra da njegova ekipa u pojedinim situacijama nije reagovala dovoljno brzo, zbog čega je morala da se oslanja na fizičke predispozicije i blokade kako bi zaustavila protivničke napade.
- Što se tiče blokada, u pojedinim trenucima bili smo spori u odbrani. Naravno da nisam zadovoljan time. U svojim ekipama obično nemam toliko atletski nadarenih igrača. Mnogo više volim da protivnika zaustavimo već iza linije za tri poena, tako da je zaista neverovatno da smo zabeležili 14 blokada - poručio je Jasikevičijus.
Tako je Fenerbahče protiv Partizana stigao do istorijskog rekorda, ali je njegov trener jasno stavio do znanja da ga statistički podvig ne može u potpunosti zadovoljiti ukoliko odbrana ne funkcioniše onako kako je zamislio.
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