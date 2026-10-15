Partizan se ovom nije nadao! Precrtan pred meč sa Fenerom!

Utakmica u Istanbulu se igra od 19 časova i 45 minuta.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Košarkaši Partizana gostuju Fenerbahčeu u drugom melu "duplog kola" Evrolige.

Posle poraza od sedmostrukog evropskog šampiona Panatinaikosa (55:72) u Beogradu, pre tri dana, četu Đoana Penjaroje čeka novi izazov, protiv trećeg najkvalitetnijeg tima elite.

Bio je to drugi vezani neuspeh, jer su prethodno Beograđani izgubili u Madridu od Reala (76:86), pa im zato ni bukmejkeri ne veruju. Zato se crno-belima uoči duela u Istanbulu ne daju gotovo nikakve šanse!

Pred okršaj sa bivšim prvakom Starog kontinenta, pobeda Partizana bi "debelo" mogla da bude naplaćena, jer trijumf na njih kreće se od 5,90 do 6,40, dok se uspeh Fenerbahčea plaća mizernih od 1,09 do 1,17.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

To ne treba da čudi, obzirom da je Fenerbahče posle startne pobede nad Žalgirisom (99:80) i poraza u derbiju od Panatinaikosa (74:92), vezao tri trijumfa. Padali su redom: Dubai (76:66), Bajern Minhen (100:76) i Virtus iz Bolonje (86:76).

Partizan je na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza, dok je Fenerbahče na trećoj poziciji sa učinkom 4-1. Iako im kladionice daju male šanse, Partizan će na parketu imati priliku da pokaže da može da se nosi i sa ekipama koje važe za velike favorite.

- Imamo sve što je potrebno da pobedimo u Istanbulu. Naravno, radi se o jednom od najboljih timova u Evroligi, veoma iskusnoj i talentovanoj, vođenom dobrim trenerom. To je jedno od najtežih gostovanja, ali imamo sve što je potrebno da odigramo dobru utakmicu. Želimo da damo sve od sebe i da odgovorimo na jučerašnji poraz, pa ćemo na kraju videti rezultat na semaforu - rekao je trener Đoan Pajola.

EVROLIGA, 5. kolo

Četvrtak



Fenerbahče - Partizan 19.45

Olimpija Milano - Dubai 20.30

Valensija - Makabi Tel Aviv 20.30

Real Madrid - Asvel 21.00



Petak



Bešiktaš - Bajern Minhen 19.00

Žalgiris - Efes 19.00

Crvena zvezda - Pariz 20.00

Panatinaikos - Hapoel TA 20.15

Barselona - Olimpijakos 20.30

Virtus Bolonja - Baskonija 20.30

Standings provided by Sofascore

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА