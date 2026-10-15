Ma, koga to zanima! Nikola Jokić prespavao

U noći između srede i četvrtka odigrano je sedam utakmica NBA predsezone. Denver Nikole Jokića poražen je u Los Anđelesu od Klipersa 122:110.

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Veče za zaborav trostrukog MVP. I svakako će ga brzo zaboraviti, jer u pitanju je predsezona. Ali još jednom se pokazalo da kada Jokić ne igra, da Denver obavezno mora da izgubi. Tako je bilo u Los Anđelesu.

Srbin je proveo na parketu malo manje od 17 minuta. Postigao je pet poena, uz šut iz igre 1/7. Još je zabeležio šest skokova i sedam asistencija.

Čak su gosti bili ravnopravni u prvom poluvremenu koje su Klipersi dobili 58:55. Ali u trećoj četvrtini prelomljen je susret posle 38:26 za domaće.

U pobedničkom timu Hačimura je postigao 16 poena, Miler je zabeležio 15. Na drugoj strani Brezil je bio najefikasniji sa 22 poena, dok je Vitmor zabeležio 17.

Bio je i drugi reprezentativac Srbije u akciji. Nikola Jović je u pobedi Majamija nad Bruklinom 144:128 učestvovao 23 minuta. Imao je učinak od po pet poena i skokova i sedam asistencija.

Ostali rezultati: Boston – Šarlot 114:93, Dalas – Nju Orleans 97:101, Milvoki – Čikago 104:125, Minesota – Detroit 106:128, San Antonio – Finiks 123:103.