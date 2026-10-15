Košarka

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Fenerbahče - Partizan

М. З.

15. 10. 2026. u 07:30

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Crno-beli duplo kolo zatvaraju gostovanjem u Istanbulu.

Ево где можете да гледате ТВ пренос меча Фенербахче - Партизан

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaše Partizana čeka još jedan jako težak meč, pošto će u šestoj rundi Evrolige igrati protiv Fenerbahčea u "Ulker areni". Biće to novi izazov za ovog leta renovirani tim crno-belih, a navijači će direktan televizijski prenos moći da prate od 19.45 na kanalu Arena premijum 2.

Ekipa Đoana Penjaroje imaće ozbiljan posao ispred sebe, s obzirom da je turski velikan, uz Panatinaikos i Olimpijakos, glavni kandidat za plasman na fajnal-for. Izabranici Šarunasa Jasekivičijusa ostvarili su dosad četiri pobede, uz samo jedan poraz, upravo u Atini od "zelenih".

S druge strane, posle tri uzastopna trijumfa, nad Armanijem, Parizom i Bajernom, "parni valjak" je vezao i dva poraza u eliti. Beograđani su u Madridu izgubili od Reala, a potom i od PAO u Areni.

Minula tri međusobna duela zaredom u Istanbulu dobio je Fener, dok je Partizan poslednji put na Bosforu slavio u decembru 2022. godine sa 73:72. Tada je junak bio Aleksa Avramović, a na klupi crno-belih je sedeo čuveni Željko Obradović.

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