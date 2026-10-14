Košarka

"Bio je ispod nivoa": Legenda Partizana otkrila razlog za poraz crno-belih

А. И.

14. 10. 2026. u 08:09

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Partizan je upisao drugi poraz u nizu u Evroligi. U petom kolu savladao ih je ubedljivo Panatinaikos 55:72, a nakon meča Nikola Lončar komentarisao je poraz u Beogradu.

Био је испод нивоа: Легенда Партизана открила разлог за пораз црно-белих

FOTO: printskrin/Arena sport

Lončar je nakon utakmice govorio o seriji na početku drugog poluvremena. Nakon tog naleta gostiju nije bilo povratka za crno-bele. 

- Utakmica je izgubljena početkom treće četvrtine, kada je Panatinaikos napravio seriju 11:0. Znamo da Partizan ima vrlo kratku rotaciju, a te prve utakmice su bile fenomenalne. Očekujem da Karlik Džouns i Luka Vildoza ponovo podignu formu. Takođe, Itan Tompson je večeras bio ispod nivoa. Partizan mora da pronađe nova rešenja, a i pojačanja - smatra Lončar.

Uz Evroligu crno-beli moraju da izdrže i ritam igranja ABA lige. 

- Počele su obaveze i u ABA ligi, ima i tamo teških mečeva. Videćemo kako će Partizan sa kraćom rotacijom sve da iznese. Da li će fokus više biti na ABA ligi ili Evroligi-  dodao je Lončar.

Nema previše vremena za analizu jer već za dva dana crno-beli igraju protiv Fenerbahčea u Istanbulu. 

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