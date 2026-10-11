Hjuston poražen u Makau: Bogdanović nije namestio ruku!

Košarkaši Dalas Maveriksa pobedili su Hjuston Roketse rezultatom 132:115 u predsezonskom meču NBA lige, koji je odigran u Makau.

Zhizhao Wu / Getty images / Profimedia

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kajri Irving sa 17 poena, dok je Zakari Risašer dodao 16.

U redovima tima iz Teksasa najbolji je bio Markus Smart, koji je postigao 20 poena, dok je Rid Šepard ubacio 17 koševa.

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović proveo je na terenu nešto više od 14 minuta u ekipi Hjustona, a za to vreme upisao je sedam poena (šut iz igre 2/7 i 1/1 sa linije za slobodna bacanja), četiri skoka, jednu ukradenu i četiri izgubljene lopte.

Cheong Kam Ka/Xinhua via AP

Košarkaši Dalasa će naredni meč odigrati 15. oktobra protiv Nju Orleans Pelikansa, dok će "rakete" dan kasnije igrati sa Oklahoma Tandersima, šampionima iz pretprošle sezone.

Podsetimo, u narednoj titulu će braniti Njujrok Niksi, koji su posle 53 godine osvojili NBA prsten, savladavši u finalnoj seriji San Antonio Sparse sa 4:1 u finalnoj seriji.

БОНУС ВИДЕО: Дочек Алексе Аврамовића, Марка Мариновића и Феђе Сретеновића на тргу у Чачку