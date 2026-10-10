DMITRIJEV: Saradnja Rusije i SAD doneće korist svetskim tržištima

ENERGETSKA i ekonomska saradnja Rusije i SAD biće nastavljena i doneće korist svetskim tržištima i međunarodnoj zajednici, izjavio je danas direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište.

Foto: Printskrin/Jutjub/ FRANCE 24 English

- Predsednik Putin i predsednik Tramp upravo su obavili uspešan telefonski razgovor. Energetska i ekonomska saradnja Rusije i SAD biće nastavljena i doneće korist globalnim tržištima i celom svetu - napisao je na društvenoj mreži X Dmitrijev koji je i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, prenosi Sputnjik.

Tramp je prethodno saopštio da je s Putinom postigao dogovor o isporuci dizel-goriva, i ocenio da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, Rusija bi, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku trebalo da isporuči dodatna tri miliona tona dizel-goriva.

- Između naše potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom i ove velike najave o ruskim energentima, cene dizela za Amerikance, ali i za ceo svet, brzo će i rekordno pasti - poručio je Tramp.

On je istakao da mu je jedan od glavnih prioriteta snižavanje cena za američke građane, posebno poljoprivrednike, stočare i kamiondžije.

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