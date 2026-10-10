Društvo

BEZ ZADRŽAVANJA NA GRANIČNIM PRELAZIMA I NAPLATNIM STANICAMA: AMSS savetuje oprez zbog kiše

T.J.

10. 10. 2026. u 08:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA PUTNIČKIM terminalima graničnih prelaza Srbije nema zadržavanja vozila, dok se na naplatnim stanicama na autoputevima saobraćaj odvija bez zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

БЕЗ ЗАДРЖАВАЊА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА И НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА: АМСС саветује опрез због кише

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5 časova, na teretnim terminalima navedena su ograničenja u saobraćaju zbog kojih se vozačima savetuje da se prethodno informišu o prohodnosti graničnih prelaza.

Zbog ograničenja na mostu Bogojevo, alternativni pravci za teretni saobraćaj ka Hrvatskoj su državni put IA-3, preko graničnog prelaza Batrovci, državni put IB-16, preko mosta Bezdan, kao i državni put IIA-108, preko mosta kod Bačke Palanke, gde je zabranjen saobraćaj vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 24 tone.

Na graničnom prelazu Trbušnica zabranjen je saobraćaj teretnim motornim vozilima čija ukupna masa prelazi pet tona.

Uslovi za vožnju jutros su uglavnom povoljni, dok se u drugom delu dana očekuje kiša koja može uticati na bezbednost saobraćaja, saopštio je AMSS.

Mokar kolovoz, lišće i blato na putu zahtevaju dodatni oprez, jer mogu produžiti zaustavni put i povećati rizik od proklizavanja vozila.

Posebna pažnja savetuje se u krivinama, na mostovima i u senovitim delovima puta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Velika gužva u pravcu ka Smederevu posle naplatne rampe

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"