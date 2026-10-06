ODVAŽNO NA FAVORITA: Rukometaši Partizana u sredu u trećem kolu grupe A Lige šampiona dočekuju moćni Vesprem
JOŠ jedan paklen ispit u Ligi šampiona očekuje rukometaše Partizana. Crno-beli u sredu (18.45) u trećem kolu grupe A u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuju moćni Vesprem, koji je nedavno osvojio titulu prvaka sveta.
Beograđani su svesni da je mađarski gigant, za koji igraju i naši reprezentativci Dragan Pešmalbek i Stefan Dodić, veliki favorit. Ali, se nadaju da će uz pomoć svojih vernih navijača odigrati mnogo bolje nego u prvom meču na svom parketu protiv Fikse Berlina - 33:44.
- Posle finala klupskog SP u kojem je Vesprem nadigrao Barselonu teško je reći šta možemo da očekujemo od nas protiv Mađara. Neverovatno je da igrači Vesprema igraju na tako visokom nivou u ranoj fazi sezone. Mi moramo još mnogo da radimo na našoj igri. Moramo da pristupamo utakmicama sa više samopouzdanja i da smanjimo broj grešaka. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna i da će nas navijači podržati u borbi za što bolji rezultat - ističe strateg crno-belih Raul Gonzales.
Beograđani su tek na početku stvaranja tima, koji će biti ravnopravan evropskim velikanima. Zato se trude da napreduju iz meča u meč, da večeras protiv Vesprema igraju bolje nego protiv Fiksea i Porta.
- Očekujem da napredujemo kao tim. Svesni smo da nismo ostavili dobar utisak u prvom meču u Ligi šampiona protiv Fiksea. Vesprem je za sve nas veliki izazov i biće veliki test za nas kako bismo videli gde smo u ovom trenutku - kaže srednji bek Joav Lumbroso.
Vesprem ima veoma jak tim, koji će učiniti sve da se konačno domogne evropske krune.
- Oni su sjajan tim, koji igra na najvišem nivou. Ali, tome i mi težimo. Pripremićemo plan igre, kojeg ćemo morati da se pridržavamo kako bismo odigrali dobru utakmicu. Podrška navijača u prvom meču je bila izvanredna. Tako je bilo i u Portu i Banjaluci. Navijači nam daju energiju i pokreću nas da izvučemo iz sebe maksimum. Borićemo se za klub i za njih da bismo ostvarili dobar rezultat - podvlači Lumbroso.
I pored toga što su apsolutni favoriti starteg Vesprema Ćavi Paskval je oprezan:
- Partizan je na početku velikog projekta. Ima sjajnog trenera, dobru ekipu i odlične navijače. Moramo da budemo oprezni, jer posle osvajanja klupskog SP igrači bi mogli da izgube fokus.
Grupa A
TREĆE kolo grupe A Lige šampiona za rukometaše, sreda: Partizan - Vesprem (18.45), Fikse Berlin - Porto (18.45).
TABELA: Vesprem 4, Fikse 2, Porto 2, Partizan 0 bodova.
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