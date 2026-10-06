F1: Rasel startuje sa začelja u Singapuru zbog promene motora

Muke za vozača Mercedesa, Džordža Rasela.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Vozač Mercedesa Džordž Rasel će zbog promene motora startovati sa poslednje pozicije na predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, preneo je danas Skaj sport.

Rasel je pre dva dana zbog kvara motora odustao u finišu trke za Veliku nagradu Bahreina na stazi Sepang u Maleziji.

Očekivalo se da će Rasel dobiti novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi SAD, koja je na programu od 23. do 25. oktobra. Međutim, Skaj sport navodi da je Mercedes odlučio da iskoristi mogućnost koju mu je odobrila Međunarodna automobilska federacija (FIA) za razvoj svog motora na VN Singapura narednog vikenda.

Britanski mediji podsećaju da se u Singapuru u subotu vozi sprint trka. Rasel će startovati sa začelja samo u nedeljnoj, glavnoj trci za VN Singapura, a ne i u subotnjem sprintu.

Prvo mesto u generalnom plasmanu drži vozač Mercedesa Kimi Antoneli sa 320 bodova, dok je Rasel drugi sa 236.

