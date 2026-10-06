F1: Rasel startuje sa začelja u Singapuru zbog promene motora
Muke za vozača Mercedesa, Džordža Rasela.
Vozač Mercedesa Džordž Rasel će zbog promene motora startovati sa poslednje pozicije na predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, preneo je danas Skaj sport.
Rasel je pre dva dana zbog kvara motora odustao u finišu trke za Veliku nagradu Bahreina na stazi Sepang u Maleziji.
Očekivalo se da će Rasel dobiti novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi SAD, koja je na programu od 23. do 25. oktobra. Međutim, Skaj sport navodi da je Mercedes odlučio da iskoristi mogućnost koju mu je odobrila Međunarodna automobilska federacija (FIA) za razvoj svog motora na VN Singapura narednog vikenda.
Britanski mediji podsećaju da se u Singapuru u subotu vozi sprint trka. Rasel će startovati sa začelja samo u nedeljnoj, glavnoj trci za VN Singapura, a ne i u subotnjem sprintu.
Prvo mesto u generalnom plasmanu drži vozač Mercedesa Kimi Antoneli sa 320 bodova, dok je Rasel drugi sa 236.
Preporučujemo
Šta znači misteriozna poruka Ostoje Mijailovića?
06. 10. 2026. u 17:22
Iznenadan potez Rijere: Zvezda u Kragujevcu sa novim igračem!
06. 10. 2026. u 17:11
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
06. 10. 2026. u 17:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)