Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
Nakon otvaranja Evrolige iz snova i tri vezane pobede na startu takmičenja, crno-bele očekuju sada obaveze i u ABA ligi.
Međutim, prvi meč na domaćem terenu parni valjak će morati da odigra bez prisustva publike.
KK Partizan se zbog toga i oglasio:
- Usled kazne koju je klub dobio nakon završetka finala prošle sezone, utakmica protiv Mege će biti odigrana bez prisustva gledalaca - stoji u objavi kluba.
Meč između Partizana i Mege na programu je u ponedeljak od 18.30 časova.
Crno-beli će na neki način u ovom meču tražiti i osvetu, pošto je poslednji zvaničan meč ovih ekipa Mega rešila u svoju korist.
Trijumfovali su ubedljivo u polufinalu Kupa Radivoja Koraća sa 80:58 i tako naneli izabranicima Đoana Penjeroje ubedljiv poraz.
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