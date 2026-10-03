Košarka

Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 13:09

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Oglasio se KK Partizan.

Огласио се КК Партизан: Због казне, меч ће бити одигран без присуства навијача...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon otvaranja Evrolige iz snova i tri vezane pobede na startu takmičenja, crno-bele očekuju sada obaveze i u ABA ligi.

Međutim, prvi meč na domaćem terenu parni valjak će morati da odigra bez prisustva publike.

KK Partizan se zbog toga i oglasio:

- Usled kazne koju je klub dobio nakon završetka finala prošle sezone, utakmica protiv Mege će biti odigrana bez prisustva gledalaca - stoji u objavi kluba.

Meč između Partizana i Mege na programu je u ponedeljak od 18.30 časova.

Crno-beli će na neki način u ovom meču tražiti i osvetu, pošto je poslednji zvaničan meč ovih ekipa Mega rešila u svoju korist.

Trijumfovali su ubedljivo u polufinalu Kupa Radivoja Koraća sa 80:58 i tako naneli izabranicima Đoana Penjeroje ubedljiv poraz.

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