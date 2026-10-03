Košarka

Jokić ponovo pomera granice! Srbin pogodio iza leđa, a nije ni gledao ka košu (VIDEO)

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 12:44

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Novi genijalan potez Nikole Jokića.

Јокић поново помера границе! Србин погодио иза леђа, а није ни гледао ка кошу (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Nikola Jokić pokazao je ponovo zbog čega je najbolji košarkaš sveta.

Centar Denver Nagetsa izveo je potez koji je teško opisati kao običan koš. Jokić je, gotovo neverovatno, uputio loptu iza svojih leđa ka košu, bez pogleda prema obruču – i pogodio!

Srpski as je još jednom demonstrirao osećaj za igru i neverovatnu kontrolu sa loptom u rukama. U trenutku kada bi većina igrača morala da se okrene, proceni poziciju koša i tek onda uputi šut, Jokić je uradio potpuno suprotno – pogled je bio na drugoj strani, a lopta je ipak prošla kroz mrežicu.

Snimak ovog poteza brzo je privukao pažnju ljubitelja košarke, a još jednom je pokazano da kod Jokića granica između genijalnosti i improvizacije gotovo da ne postoji.

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