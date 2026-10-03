UFC DEBI ROBERTA SOLDIĆA: Evo kada nastupa i hrvatska MMA zvezda

Regionalna javnost je ovo čekala.

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Godinama se na ovo čekalo. Javnost u regionu najzad će videti nastup Roberta Soldića (21-4-1) na najvećoj MMA sceni sveta, pošto će njegova borba sa Kejlinom Vilijamsom (16-5) biti deo večerašnjeg UFC 332 programa u Solt Lejk Sitiju.

Događaj u Juti startuje u 02 časa iza ponoći, dok nastup popularnog "Robokopa" može da se očekuje negde između 02.15 i 02.30 pošto je njegov meč sa Amerikancem drugi na rasporedu glavne karte odmah iza okršaja Atebe Gautijea (11-1) i Romana Kopilova (15-5), koji će otvoriti program.

Glavna borba večeri održaće se između Natalije Silve (20-5-1) i Vang Cong (10-1) za upražnjenu titulu ženske muva kategorije, nakon što se prethodno legendarna Valentina Ševčenko odrekla pojasa zbog teške povrede leđa, koja je onemogućila šampionki da se vrati u oktagon punih godinu dana.

Prenos borbi možete gledati na Arena Fight kanalu.