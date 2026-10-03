Navijači Zvezde mu ovo nikad neće zaboraviti

Crvena zvezda i brazilski fudbaler Rodrigao u petak su sporazumno raskinuli saradnju, čime je posle nešto više od godinu dana završena njegova epizoda na „Marakani“.

Foto: Printskrin/Arenasport

Rodrigao je u Crvenu zvezdu stigao u junu 2025. godine kao slobodan igrač, a pre dolaska u Beograd nosio je dres ruskog Zenita. Upravo je iz Zenita stigao bez obeštećenja, nakon što mu je istekao ugovor sa klubom iz Sankt Peterburga.

Zanimljivo je da Rodrigao nije bio novost za ljude iz Crvene zvezde kada je stigao u Beograd. Srpski klub je Brazilca želeo još 2022. godine, dok je tada igrao za Soči. Međutim, posao tada nije realizovan, pošto je Zenit bio konkretniji i doveo štopera.

Rodrigao je tako put od Sočija preko Zenita završio u Beogradu, gde je tokom više od godinu dana zabeležio 39 nastupa za crveno-bele i postigao četiri gola.

Ipak, statistika će teško moći da objasni zbog čega će njegovo ime ostati u posebnom sećanju navijača Crvene zvezde.

Finale Kupa Srbije protiv Vojvodine, i odluka Dejana Stankovića da mu Rodrigao igra napadača, dugo će se pamtiti na „Marakani“. Zvezda je bila u problemu, Novosađani su imali prednost od 2:1, a crveno-belima je u samoj završnici bio potreban gol kako bi ostali u igri.

Tada se pojavio Rodrigao. Brazilac je u nadoknadi vremena pogodio za 2:2 i praktično spasao Zvezdu. Umesto poraza i gubitka trofeja, usledili su produžeci, a potom i penali. Beogradski crveno-beli su bili sigurniji sa bele tačke i osvojili Kup Srbije.

Taj gol Rodrigaa tako nije bio samo jedan od četiri koliko ih je postigao u dresu Zvezde. Bio je pogodak koji je promenio finale i kada se jednog dana bude prepričavala njegova epizoda na „Marakani“, gotovo sigurno će se prvo pomenuti ono što se dogodilo u Loznici.