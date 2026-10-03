HAG PRIZNAJE: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

PODSEĆAMO na izjavu Jonasa Nilsena, saradnika sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija.

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Haški tribunal nema dokaza o sastanku vojnog vrha Republike Srpske, na kom je navodno dogovoreno izvršenje krivičnog dela u Srebrenici, javno je priznao Jonas Nilsen, saradnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsedavajućeg Sudskim većem, koje je u prvostepenom postupku osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor.

Nilsen se, na predavanju u Institutu Aser, nije ustručavao da kaže da se, umesto dokaza, pribeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki.

Doživotni zatvor i osudu za genocid u Srebrenici generalu Ratku Mladiću haške sudije zasnovale su na pretpostavci. Ne raspolažu pisanom odlukom, pa čak ni beleškama, ali su presudile za udruživanje u cilju izvršenja navodnog genocida u Srebrenici na osnovu pretpostavke o navodnom sastanku vojnog vrha Republike Srpske 12. jula 1995. godine, na kojem je dogovoreno izvršenje krivičnog dela.

Nilsen u svom obraćanju spekuliše i da li je bila noć ili dan kada se navodni sastanak održavao, pa tvrdi da su dokazali da je bilo prisutno kompletno vojno rukovodstvo. Potom priznaje:

– Nije bilo sastanka na kom je dogovoreno izvršenje tog dela. Ponavljam, nije bilo pisane odluke, nije bilo vojnih sastanaka ili bilo čega sličnog. Nekako smo morali sve da saznamo iz promene stava i ponašanja svih onih koji su bili uključeni. Sudije su se bavile klasifikacijom — šta je bilo rečeno određeni dan, o čemu je razgovarano uveče i o čemu je razgovarano dan kasnije, a naročito je bilo važno prisustvo nekih svedoka-insajdera koji su kasnije svedočili.

(Alo)