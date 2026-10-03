Dončić završio pojačanje iz NBA: KK Roma dovela dugogodišnjeg asa najjače lige na svetu
Veliko pojačanje za tim iz Rima.
Italijanska Roma angažovala je dugogodišnjeg NBA igrača Kelija Olinika, koji će tako značajno pojačati redove tima čiji je suvlasnik Luka Dončić.
Olinik je zadužio dres sa brojem 22.
- Veoma sam srećan zbog ove prilike i što postajem deo projekta Rome. Jedva čekam da stignem, upoznam nove saigrače i počnem da radim sa ekipom. Uzbuđen sam zbog ovog novog iskustva - rekao je Olinik.
Trener Alesandro Magro posebno je istakao kvalitet koji Kanađanin može da donese.
- Razume košarku, ume da raširi teren šutem za tri poena i zna da doda loptu. Verujem da može brzo da se uklopi u naše sisteme i pomogne nam od samog početka.
Olinik je tokom NBA karijere odigrao 842 utakmice u regularnom delu sezone, od kojih 42 prošle sezone za San Antonio. Nosio je i dresove Bostona, Majamija, Hjustona, Detroita, Jute, Toronta i Nju Orleansa.
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