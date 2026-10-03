Dončić završio pojačanje iz NBA: KK Roma dovela dugogodišnjeg asa najjače lige na svetu

Veliko pojačanje za tim iz Rima.

FOTO: Tanjug/ Miloš Milivojević/bs

Italijanska Roma angažovala je dugogodišnjeg NBA igrača Kelija Olinika, koji će tako značajno pojačati redove tima čiji je suvlasnik Luka Dončić.

Olinik je zadužio dres sa brojem 22.

- Veoma sam srećan zbog ove prilike i što postajem deo projekta Rome. Jedva čekam da stignem, upoznam nove saigrače i počnem da radim sa ekipom. Uzbuđen sam zbog ovog novog iskustva - rekao je Olinik.

Trener Alesandro Magro posebno je istakao kvalitet koji Kanađanin može da donese.

- Razume košarku, ume da raširi teren šutem za tri poena i zna da doda loptu. Verujem da može brzo da se uklopi u naše sisteme i pomogne nam od samog početka.

Olinik je tokom NBA karijere odigrao 842 utakmice u regularnom delu sezone, od kojih 42 prošle sezone za San Antonio. Nosio je i dresove Bostona, Majamija, Hjustona, Detroita, Jute, Toronta i Nju Orleansa.