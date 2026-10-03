ZA TE PARE MOGU DA DOVEDU ŠAKIRU: Sloba Radanović otkrio detalje oporavka Jeleninog sina, pa se osvrnuo na honorare za Novu godinu (FOTO)
FOLK zvezda Sloba Radanović sinoć je nastupao u jednoj popularnoj beogradskoj kafani.
Pevač je pravo iz Turske stigao na nastup gde je bio zbog operacije Jeleninog sina, a pred izlazak na scenu otrkio je kako je prošla operacija, ali i na pojedina pisanja o njemu, kao i honorare za najluđu noć.
- Let je kasnio četiri sata bas smo se izmrcvarili. U Turskoj je hvala Bogu sve proslo dobro i sada čekamo rezultate. On je dobro podneo operaciju i bio je raspoložen posle intervencije i jako sam ponosan na njega – rekao je Sloba.
Osvrnuo i na novinske natpise koji ga godinama prate i objasnio je situaciju iz emisije kod Ognjena Amidžića koja je uzburkala javnost.
- Povodom izjave gde se pominje Tina Ivanović izvučeno je iz konteksta.Nisam ja rekao da je Tina ista kao moja bivša žena. Ja sam rekao Tini da se ona javila sa tajnog profila Zvezdanu pa je on Tini rekao:“Ista si kao moja bivša žena“. Izvučeno je iz konteksta, ja o bivšoj ženi uopšte ne razmišljam.
Sloba se dotskao i honorara za novogodišnju noc.
- Gađaju se kolege ciframa: 100, 200, 300 hiljada evra… Pa za te pare mogu da dovedu Šakiru – poručio je Sloba.
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