KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: Uživo iz Beogradske arene i studija Kurir televizije – danas od 17.10

DANAS od 17.10 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisuju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.

FOTO: KURIR TELEVIZIJA

Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. Specijalni gost biće predsednik Vlade Slovačke Robert Fico.

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira



Miroslav Čučković, funkcioner SNSZoran Anđelković, funkcioner SNSDejan Miletić, analitičarBojan Bilbija, novinar Politike

Sa terena će se uključivati Sara Butačević, Anđela Vujanović i Luka Šindik.

Budite uz Kurir televiziju danas od 17.10.