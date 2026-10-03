KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: Uživo iz Beogradske arene i studija Kurir televizije – danas od 17.10
DANAS od 17.10 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisuju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.
Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. Specijalni gost biće predsednik Vlade Slovačke Robert Fico.
Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.
Gosti u studiju Kurir televizije biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Miroslav Čučković, funkcioner SNS
Zoran Anđelković, funkcioner SNS
Dejan Miletić, analitičar
Bojan Bilbija, novinar Politike
Sa terena će se uključivati Sara Butačević, Anđela Vujanović i Luka Šindik.
Budite uz Kurir televiziju danas od 17.10.
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