Politika

"ZA SAT VREMENA SAM PRODAO OKO 15KG ČVARAKA" Mali u Valjevu: Važno je da ovakvi događaji opstaju

В.Н.

03. 10. 2026. u 15:52

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SINIŠA Mali posetio je Čvarkijadu u Valjevu.

ЗА САТ ВРЕМЕНА САМ ПРОДАО ОКО 15КГ ЧВАРАКА Мали у Ваљеву: Важно је да овакви догађаји опстају

Foto: Printscreen

-Pre nekoliko nedelja sam bio u poseti pravom majstoru za čvarke Marku Stojiću u selu Popučke, i tad sam mu obećao da ću doći na Čvarkijadu u Valjevu! Danas to obećanje, sa velikim zadovoljstvom, ispunjavam! Ne samo da sam morao da isprobam čvarke, nego sam i stao na štand i malo pomogao u prodaji! Za sat vremena sam prodao oko 15kg čvaraka, a gazda Marko mi je na kraju dao i napojnicu. Ponosan sam kad vidim koliko imamo dobrih domaćina i kvalitetnih manifestacija u Srbiji, koje slave našu hranu, tradiciju, kulturu. Važno je da ovakvi događaji opstaju jer se, za početak, dobro jede, ali šalu na stranu, i jer pokazuju koliko je Srbija velika! P.S A ja najzad mogu da kažem da imam svoj porok – duvan čvarke - navodi se u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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