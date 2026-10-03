"ZA SAT VREMENA SAM PRODAO OKO 15KG ČVARAKA" Mali u Valjevu: Važno je da ovakvi događaji opstaju

SINIŠA Mali posetio je Čvarkijadu u Valjevu.

Foto: Printscreen

-Pre nekoliko nedelja sam bio u poseti pravom majstoru za čvarke Marku Stojiću u selu Popučke, i tad sam mu obećao da ću doći na Čvarkijadu u Valjevu! Danas to obećanje, sa velikim zadovoljstvom, ispunjavam! Ne samo da sam morao da isprobam čvarke, nego sam i stao na štand i malo pomogao u prodaji! Za sat vremena sam prodao oko 15kg čvaraka, a gazda Marko mi je na kraju dao i napojnicu. Ponosan sam kad vidim koliko imamo dobrih domaćina i kvalitetnih manifestacija u Srbiji, koje slave našu hranu, tradiciju, kulturu. Važno je da ovakvi događaji opstaju jer se, za početak, dobro jede, ali šalu na stranu, i jer pokazuju koliko je Srbija velika! P.S A ja najzad mogu da kažem da imam svoj porok – duvan čvarke - navodi se u objavi.