Politika

"KRENULI SMO U ARENU" Vučević: Ujedinjena Srbija pobeđuje!

В.Н.

03. 10. 2026. u 16:21

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PREDSEDNIK SNS-a Miloš Vučević uputio je poruku građanima uoči skupa u Areni.

КРЕНУЛИ СМО У АРЕНУ Вучевић: Уједињена Србија побеђује!

Foto: Printscreen

- Upravo krećemo u Arenu i očekujemo da će biti dubke puna dvorana, ali i više desetina hiljada ljudi oko nje. Ponosan sam na činjenicu da će danas sa nama biti naš slovački brat premijer Slovačke Robert Fico, ali pre svega očekujem važne poruke od našeg državnika Aleksandra Vučića - rekao je u poruci Vučević

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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