"Šak, dođi u Beograd, da vidiš Grobare": Karlik DŽons ima ponudu za legendarnog O'Nila (FOTO)
Karlik Džons izrastao je ove sezone u vođu Partizana.
Crno-beli su slavili na gostovanju Parizu 79:92, a za to vreme Šakil O'Nil i Arvidas Sabonis gledali su Žalgiris i Olimpijakos. Kapiten Partizana imao je poruku za Amerikanca.
Na Instagram storiju napisao je plejmejker Partizana:
- Neka neko kaže Šeku da mora da dođe kod Grobara - Poručio je nekadašnjem centru Lejkersa i NBA legendi Džons.
Partizan trenutno ima dve pobede iz isto toliko utakmice.
Podsetimo, Partizan će i sledeći meč gostovati, u petak Bajernu u Minhenu.
Biće to prilika da izabranici Đoana Penjaroje nastave svoju pobedničku seriju.
Karlik Džons je meč završio sa 20 poena, pet asistencija i indeksom uspešnosti 26.
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