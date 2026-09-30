"Šak, dođi u Beograd, da vidiš Grobare": Karlik DŽons ima ponudu za legendarnog O'Nila (FOTO)

Karlik Džons izrastao je ove sezone u vođu Partizana.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su slavili na gostovanju Parizu 79:92, a za to vreme Šakil O'Nil i Arvidas Sabonis gledali su Žalgiris i Olimpijakos. Kapiten Partizana imao je poruku za Amerikanca.

Na Instagram storiju napisao je plejmejker Partizana:

- Neka neko kaže Šeku da mora da dođe kod Grobara - Poručio je nekadašnjem centru Lejkersa i NBA legendi Džons.

FOTO: Printskrin/Instagram/carlikjones

Partizan trenutno ima dve pobede iz isto toliko utakmice.

Podsetimo, Partizan će i sledeći meč gostovati, u petak Bajernu u Minhenu.

Biće to prilika da izabranici Đoana Penjaroje nastave svoju pobedničku seriju.

Karlik Džons je meč završio sa 20 poena, pet asistencija i indeksom uspešnosti 26.

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