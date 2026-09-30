Košarka

"Šak, dođi u Beograd, da vidiš Grobare": Karlik DŽons ima ponudu za legendarnog O'Nila (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 09. 2026. u 09:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Karlik Džons izrastao je ove sezone u vođu Partizana.

Шак, дођи у Београд, да видиш Гробаре: Карлик Џонс има понуду за легендарног ОНила (ФОТО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su slavili na gostovanju Parizu 79:92, a za to vreme Šakil O'Nil i Arvidas Sabonis gledali su Žalgiris i Olimpijakos. Kapiten Partizana imao je poruku za Amerikanca. 

Na Instagram storiju napisao je plejmejker Partizana: 

- Neka neko kaže Šeku da mora da dođe kod Grobara - Poručio je nekadašnjem centru Lejkersa i NBA legendi Džons. 

FOTO: Printskrin/Instagram/carlikjones

Partizan trenutno ima dve pobede iz isto toliko utakmice. 

Podsetimo, Partizan će i sledeći meč gostovati, u petak Bajernu u Minhenu. 

Biće to prilika da izabranici Đoana Penjaroje nastave svoju pobedničku seriju. 

Karlik Džons je meč završio sa 20 poena, pet asistencija i indeksom uspešnosti 26. 

Sve informacije o košarci, Zvezdi, Partizanu možete pronaći na portalu "Novosti". 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI: Đanijeva žena u teškom stanju

"DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI": Đanijeva žena u teškom stanju