A SAD NA SVETSKU KRUNU: Nikola Grbić vodio odbojkaše Poljske do novog evropskog zlata, a dogodine će pokušati da osvoji trofej koji nema

„ORLOVI“ odavno nisu zlatni, ali jedan „orao“ vlada evropskim nebom. Nikola Grbić je sa odbojkašima Poljske preksinoć u Milanu odbranio tron na Starom kontinentu i već gleda ka Svetskom kupu iduće godine u Poljskoj, gde želi da ispuni još jedan svoj san i da se domogne jedinog trofeja koji mu nedostaje u prebogatoj karijeri. Izboren je i plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu, ali legendarni Srbin je uvek išao korak po korak.

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Euforija se juče ujutro, desetak sati posle pobede nad Franuskom (3:1) u finalu, kod nekadašnjeg kapitena i selektora Srbije, bar u telefonskom razgovoru za „Novosti“ nije osećala. Da li zbog emotivnog pražnjenja posle podviga, tek Nikola je delovao mirno, staloženo...

- Očekivanja u Poljskoj su sada postala takva da maltene idemo da osvajamo zlato na bilo kom turniru, tako da je pritisak, i stres na visokom nivou i jednostavno kada si u toj ulozi favorita nije lako. Trudio sam se da pomognem mojim igračima da prevaziđu taj stres, taj pritisak, koji sam i sam osećao. Mislim da način na koji treniramo i na koji se pripremamo pomaže da u teškim trenucima preguramo sve poteškoće. Naravno, da sam zadovoljan, srećan kako smo na kraju završili. I idemo dalje – ističe u telefonskom razgovoru Nikola Grbić.

Legendarnom Srbinu i Poljacima Italija donosi sreću. Prvi put su zajedno evropsku krunu osvojili pre tri godine u Rimu, sada su se radovali u Milanu.

- Pobediti u Italiji uvek za mene ima posebnu draž, tako da sam presrećan što sam ovde osvojio još jedan trofej. Nadam se da ćemo uspei da obradujemo naše navijače, sledeće godine na Svetskom kupu, jer je to jedini trofej koji mi fali. Nikad nisam bio prvak sveta, tako da se nadam da ćemo uspeti pred našom publikom – brzo pronalazi novi motiv Grbić.

Od kada je seo na klupu Poljske napravio je impresivan niz: deset takmičenja – deset medalja. Od toga svaka druga zlatna. Ima olimpijsko srebro, svetski srebro i bronzu, dva evropska zlata, tri prva i dva treća mesta u Ligi nacija.

- Nisam očekivao, niti sam o tome razmišljamo. Meni novinari non-stop govore o tome. Ali, to me ne zanima. Radim na tome da dovedem moje momke u najbolju formu, da individualno i kao ekipa možemo da dostignemo vrhunac forme u završnicima turnira. Nikad me ta statistika nije zanimalan, meni je jedino kao treneru važno da pomognemo mojim odbojkašima da budu bolji igrači i da odigraju najbolje moguće onda kada je najpotrebnije – podvlači Grbić.

Finale sa Francuskom je bilo spektakularno

- Taj prvi set je bio prelaman. Bez obzira što smo otvorili dobro, igrali smo egal. Bili smo i srećne ruke u posledenjem čelendžu kod 26:25 za njih, jer je set bio praktično gotov. Uspeli smo da preokrenemo i povedemo sa 2:0 u setovima. Ali, milion puta se desilo da posle 2:0 malo ekipa stane, opusti se, a druga počinje da rizikuje, igra bolje, što se desilo u trećem setu. Ali, u četvrtom smo ponovo zaigrali bolje i priveli posao kraju – primećuje Grbić.

Poljaci su ove godine osvojili i Ligu nacija, tako da ih mnogi doživaljavaju kao nepobedive.

- To je nešto na šta ja ne mogu da utičem. To su očekivanja i misli drugih ljudi. Ali, mi smo izgubili u grupi od Bugarske, mlada smo ekipa koja je odigrala fantastičnu odbojku. Protiv Francuza smo se borili,rizikovali smo da izgubimo prvi set, a prilično lako smo pali u trećem. Imali smo vrlo ujednačenu utakmicu sa Francuskom, koja ima pola ekipe jako mladih igrača...Nije lako igrati protiv ekipa koje rizikuje i menjaju sve kada igraju sa tobom. Ali, s obzirom da smo non-stop u takvoj situaciji, pripremaju nas dobro za svaku sledeću tešku utakmicu. Ponavaljam, nije lako osvojiti zlato kada svi to očekuju od tebe i kada te smatraju favoritom.Mogu da igraju opušteno, jer nemaju šta da izgube protiv tebe. Ako izgube, kažu oni su najbolji, ako pobede, napravili su senzaciju. Nije lako,ali uspeli smo – podvlači Grbić.

Najbolji trener

NIKOLA Grbić je kao igrač dobio dosta individualnih prizananja, preksinoć je proglašen za najboljeg trenera.

- To ranije nisam video. Najbolji sam trener ol star tim. Prvi put da je trener dobio nagradu – ne ističe sebe u prvi plan Grbić.

Trofej do trofeja

LEGENDARNI tehničar je kao igrač sa SRJ, SCG i Srbijom osvojio deset medalja na najvećim takmičenjima – olimpijsko zlato i bronza, svetsko srebro i bronzu, evropsko zlato, srebro i četiri bronze. Ima i četiri srebra i dva bronze u Svetskoj ligi, bronze na Svetskom kupu, Svetskom kupu izazivača i Svetskom kupu šampiona. Bio je i klupski prvak Evrope.

Kao trener, osim Lige šampiona sa ZAKSOM, sa Srbijom je osvojio evropsku bronzu, zlato i srebro u Svetskoj ligi. I sada sa Poljskom već ima deset trofeja.