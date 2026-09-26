NEMAČKA OKREĆE PLOČU? Vadeful: Putinov dolazak na G20 može pokrenuti ozbiljne pregovore

NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful ocenio je da bi učešće ruskog predsednika Vladimira Putina na samitu G20 u Majamiju u decembru moglo da bude početak "ozbiljnih pregovora" o okončanju rata u Ukrajini, uz ocenu da bi preduslov za smislen razgovor trebalo da bude prekid vatre.

MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

- To će zaista biti lakmus-test, takođe i za Vladimira Putina da pregovara. Takve prilike treba iskoristiti - rekao je Vadeful, preneo je danas Politiko.

On je naveo da su Rusija i Putin više puta pozivani da sednu za pregovarački sto i dodao da bi poziv na samit G20 "možda mogao da bude barem početak ozbiljnih pregovora".

Vadeful je potom istakao da bi preduslov za smislen razgovor bio prekid vatre tokom pregovora. Vadefulove izjave, kako primećuje Politiko, razlikuju se od zvaničnog stava nemačke vlade.

Portparol nemačkog kancelara Fridriha Merca, Štefan Kornelijus, rekao je ranije ove nedelje da nemačka vlada "ne smatra odnose sa Rusijom uobičajenim" i da sa partnerima koordinira zajednički odgovor.

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je Putina na naredni samit G20, koji će u decembru biti održan u Majamiju.

Pozivu su se usprotivili ili izrazili rezerve brojni evropski lideri, među kojima italijanska premijerka Đorđa Meloni i visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas.

Poziv Bele kuće Putinu predstavlja najnoviji pokušaj SAD da Moskvu ponovo uključe u međunarodne diplomatske kontakte, a ukoliko Putin bude prisustvovao samitu, to bi bio njegov prvi lični dolazak na sastanak G20 od 2019. godine.

(Tanjug)

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