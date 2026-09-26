KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA: Evo šta kažu iz Moskve
PREDSEDNICI Rusije i Srbije, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić, razgovarali su telefonom o perspektivama saradnje Moskve i Beograda, saopštio je Kremlj.
"Razmotreni su različiti aspekti daljeg razvoja rusko-srpskih odnosa, strateškog partnerstva, uključujući energetiku, oblast nafte i gasa, saobraćaj i oblast zdravstvene zaštite", navodi se u saopštenju.
Predsednik Srbije je čestitao Putinu na uspešno održanim izborima za Dumu. Lideri su istakli da je nedopustivo mešanje spolja u izborne procese.
"Predsednik Srbije je obavestio sagovornika o toku priprema za vanredne parlamentarne izbore. Obe strane su istakle da je nedopustivo spoljno mešanje u izborne procese", navode u Kremlju.
Vučić i Putin su razgovarali i o aktuelnim međunarodnim pitanjima, između ostalog i o sukobu u Ukrajini.
Predsednici su ukazali na potrebu očuvanja Dejtonske arhitekture u Bosni i Hercegovini, kao i na potrebu da se osiguraju legitimna prava i interesi Republike Srpske.
"Tokom razgovora razmenjeni su stavovi o situaciji na Balkanu a šefovi država su istakli značaj očuvanja Dejtonske arhitekture u Bosni i Hercegovini i legitimnih prava i interesa Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.
Predsednik Srbije je zahvalio Putinu na pomoći Rusije u gašenju šumskih požara u Srbiji, ističe se u saopštenju Kremlja.
Razgovor je trajao oko sat vremena.
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